Vejen ud af krisen skal ikke være brolagt med nye pakker og kompensation. Markedet skal have lov til at fungere.​​​​​​

Coronakrisen bliver en slem omgang for danskernes økonomi. Det kan vi politikere ikke ændre på. Der er en pris, der skal betales.Men vi kan sørge for, at vejen ud af krisen bliver brolagt med tilta...