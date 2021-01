Klimamålet om en 70 procents CO2-reduktion kan kun nås, hvis virksomhederne måles og vejes på CO2-udledning

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danskerne har tradition for at løfte i flok – det har vi demonstreret under coronaen i 2020, og det vil vi også gøre frem mod 2030, når klimakrisen skal løses. Bankerne vil øge de grønne udlån, pen...