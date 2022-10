Niels Lunde: Nu stiger den etiske pris for danske virksomheder, der vil tjene penge i Kina

Ingen var i tvivl, men Kinas præsident Xi Jinping valgte alligevel at ydmyge sin forgænger i fuld offentlighed, da han bortviste Hu Jintao fra kommunistpartiets kongres.

Sådan sender man et signal. Et tydeligt signal.

Xi Jinping er enehersker nu. Han kan i princippet fortsætte på livstid, og hans nye politiske ledelse indeholder ingen andre synspunkter end hans.

Xi Jinpings prioriteter er klare:

Det gælder hans og partiets magt, frem for landets økonomiske vækst. Det gælder Kinas militære og teknologiske rivalisering med USA, frem for fredelig sameksistens. Og det gælder et forpligtende løfte om at tage kontrol med Taiwan.

De finansielle markeder sendte et lige så tydeligt signal som svar. Den kinesiske valuta faldt, og aktierne på børsen i Hong Kong faldt til det laveste niveau siden finanskrisen i 2008.

Det gør sikkert indtryk på Xi Jinping, men det vil næppe ændre på hans prioriteter.

Konsekvensen? Kinas økonomiske vækst vil blive lavere, end den har været i flere årtier.

Dette kan forekomme risikabelt set i lyset af, at kommunistpartiets magt hviler på et løfte til befolkningen om at hæve levestandarden. Men Xi Jinping vil tilsyneladende imødegå den risiko ved at gennemtvinge en omfattende social omfordeling internt i Kina, kaldet ”fælles velfærd”, hvor især store private virksomheder skal bidrage.

For danske virksomheder ændrer Xi Jinpings greb om magten ikke på det grundlæggende vilkår.

I kraft af markedets størrelse er en tilstedeværelse i Kina nødvendig for mange virksomheder, små som store. Kina er et marked med et kolossalt antal købedygtige forbrugere og et land med en gigantisk arbejdsstyrke, som stadig er konkurreredygtig, når det handler om produktion.

Men Xi Jinping hæver prisen for at være til stede.

Det moderne Kina er et mere uforudsigeligt Kina, og partikongressen gør tidens store udfordring for private virksomheder endnu større: At gøre sig mindre sårbar og mere robust – uden at det går for meget ud over virksomhedens konkurrenceevne.

Det er en kompleks opgave, og den indeholder såvel kommercielle som etiske dilemmaer.

Når det gælder de kommercielle dilemmaer, så har Kina med sin erhvervspolitiske plan ”Made in China 2025”, en erklæret ambition om at gøre sig mindre afhængig af udenlandske interesser og udenlandsk teknologi.

Denne såkaldte dekobling vil fortsætte, og for danske og vestlige virksomheder er det afgørende vigtigt at indrette deres supply chain sådan, at de bliver mindre afhængige af Kina.

Når det gælder de etiske dilemmaer, så må man forvente, at danske og vestlige virksomheders handlefrihed i Kina vil blive endnu mindre. Accept af tvangsarbejde, accept af overvågning, accept af indgreb i ledelsesretten og absolut tavshed om ethvert tænkeligt kontroversielt tema.

Danske og vestlige virksomheder er helt opmærksomme på dette, naturligvis, men deres tavshed er næppe en holdbar kommunikationsstrategi, når de i fremtiden skal holde balancen mellem deres etiske værdisæt hjemme i Vesten og de faktiske forhold i Kina.

Xi Jinping ligner ikke en leder, der har tænkt sig at gå på kompromis.