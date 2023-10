“Under overfladen er der små tegn på, at renterne kan udløse en økonomisk krise”

Aktiekurserne fortsætter med at falde, selv om økonomien stadig ser ud til at styre uden om en recession. Det er i første omgang de stigende renter, der har presset aktierne. Men under overfladen er der små tegn på, at de stigende renter også potentielt kan udløse en økonomisk og finansiel krise. Der er således en stribe “kanariefugle i kulminen”, der viser, hvad der kan ske, hvis renten stiger yderligere.

Et signal kommer fra de såkaldte small cap-aktier, altså aktier i mindre virksomheder. Der er altid en kanariefugl i kulminen, fordi små virksomheder er mere afhængige af adgang til kredit for at overleve. Lige nu er de helt afkoblet fra de positive afkast, større aktier trods alt har leveret i 2023. Det globale small cap-indeks er faldet med 15 pct. siden sommeren og er nu nede med knap 5 pct. i år, mens indekset for større aktier viser et plus på over 7 pct.

Samtidig er der tegn på, at kreditten begynder at stramme til. Bankerne har allerede strammet lånevilkårene gennem hele året, men nu begynder også kreditobligationer at mærke presset.

Rentespændet er begyndt at stige i takt med, at antallet af virksomheder, der ikke kan betale lån tilbage, stiger. Bankkrisen er heller ikke helt væk: 25 pct. af amerikanske regionalbanker har nu en lavere aktiekurs end det lavpunkt, de ramte i foråret efter Silicon Valley Banks kollaps.

“ Det er virkelig sjældent, at investorerne på samme tid kan se tegn på et begyndende opsving og varsler om kreditkrise og recession

Bankerne presses både direkte af stigende renter, fordi de taber penge på de obligationer, de ejer, og indirekte fordi det øger risikoen på deres udlån, ikke mindst til den rentefølsomme ejendomssektor.

Og denne sektor er under globalt pres – i Europa er aktierne i denne sektor nu lavere end på bunden i 2012, mens Kina netop har set ejedomsgiganten country garden misse betalinger på sine lån.

Alt dette tyder på, at vi nærmer os smertegrænsen, men kanariefuglene er ikke faldet ned fra pinden endnu.

De økonomiske nøgletal overrasker positivt og viser tegn på et begyndende opsving, og virksomhedernes indtjening ser ud til at være holdt op med at falde. Kina bruger nu både likviditet og finanspolitik til at få økonomien i gang, og det kan også give mere likviditet i de globale markeder.

Det er også værd at bemærke, at olieprisen falder på trods af ekstrem geopolitisk usikkerhed. De tragiske begivenheder i Mellemøsten har ikke udløst et økonomisk chok i resten af verden, og en lavere oliepris vil hjælpe med at få inflationen endnu hurtigere ned.

Og selv om small cap aktiers kursfald er et faresignal, så er de nu prissat billigere end de store aktier – noget man normalt kun ser, når aktiemarkederne er tæt på en bund.

Det er en hårfin balance, og det er virkelig sjældent, at investorerne på samme tid kan se tegn på et begyndende opsving og varsler om kreditkrise og recession. Indtil presset aftager på renterne, giver det mest mening at have en neutral allokering til aktier med et defensivt fokus