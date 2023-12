Bocian: Inflationen har overrasket mig – forhåbentlig kan den trodse mine forudsigelser igen

Jeg skal være ærlig at indrømme det: Jeg tog fejl og er blevet overrasket – men heldigvis er jeg blevet overrasket på den gode måde. Da inflationen i efteråret sidste år nåede op over 10 pct., havde jeg ikke på nogen måde forestillet mig, at vi allerede her i efteråret i år igen ville have en inflation på under 1 pct. I både oktober og november har inflationen imidlertid været så lav, at man under andre omstændigheder ville have opfattet det som et problem.

At inflationen er dykket ned under 1 pct., er dog næppe et blivende fænomen – det skyldes i høj grad teknik omkring energiprisudviklingen. Energipriserne skød kraftigt i vejret sidste efterår, siden er særligt gasprisen faldet kraftigt, hvilket trækker ned i den aktuelle inflation. Inflationen måler jo priserne i en given måned og sammenligner dem med priserne samme tid året før.

Renser man prisudviklingen for de svingende energi- og fødevarepriser får man et bedre mål for det reelle inflationspres. Denne kerneinflation er også faldet siden sidste efterår – men den er dog fortsat højere end normalt. Kerneinflationen var i november på 3 pct.

Højere lønvækst driller

At kerneinflationen ikke er lavere, skal ses i lyset af, at lønvæksten er steget. Indtil starten af året i år lå lønvæksten år efter år på 2,5-3,5 pct. Med en produktivitetsvækst på 1-1,5 pct. flugtede det fint med lav inflation. Men det stramme arbejdsmarked og sidste års reallønstab har resulteret i et markant løft i lønvæksten. I tredje kvartal var lønvæksten knap 5 pct. – og det flugter ikke særligt godt med lav vækst i salgspriserne.

De fleste økonomer forventer derfor højere inflation næste år end lige nu – for energipriserne bliver ikke ved med at trække inflationen ned. Når det er sagt, så har økonomernes evne til at forudsige prisudviklingen de seneste år ikke imponeret, så vi kan da håbe, at den lave inflation bider sig fast.

Renterne falder

Det danske inflationsfald skyldes ikke en ekstraordinært sikker indsats fra den danske regering og Nationalbanken. Inflationsfaldet er globalt og skyldes dels, at priseffekterne af krigen i Ukraine er forsvundet, dels at pengepolitikken er strammet. Den faldende inflation i USA og Europa har dog endnu ikke påvirket centralbankerne, men markederne tager forskud på glæderne. Hvor markedsrenterne frem til slutningen af oktober kun havde én retning, op, så har den seneste halvanden måned budt på et markant rentefald. Den tiårige danske statsobligationsrente er således faldet med 0,75 procentpoint fra 3,25 pct. til 2,5 pct.

Senere denne uge bliver vi klogere på, om centralbankerne deler markedets inflationsoptimisme. Der er både centralbankmøde i USA og Europa. Der er ikke udsigt til renteændringer, men de signaler, centralbankerne vælger at sende, kan få stor betydning for renteudviklingen og dermed den økonomiske udvikling i starten af 2024.