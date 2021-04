Det bliver umuligt at drive virksomhed uden en klimastrategi – den bæredygtige omstilling skal integreres i forretningen

På få år skal vi nedbringe vores CO2-udslip markant for at undgå de værste følger af klimakrisen. Udover det åbenlyse behov for at alle tager del i at reducere negativ klimapåvirkning, så giver det...