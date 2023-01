Kommentar | Tore Stramer: Godt novembernyt ændrer ikke på, at jobopsvinget har ramt isbjerget

Hvis man følger nøgletallene for arbejdsmarkedet tæt i øjeblikket, så kan jeg ærlig talt godt forstå, at man bliver en smule rundtosset.

De højfrekvente nøgletal har over de seneste måneder kun peget en vej – nemlig i retning af en svækkelse af aktiviteten på arbejdsmarkedet.

Antallet af opslag er faldet med knap 25 pct. over det seneste år, antallet af fyringsvarsler er steget mærkbart op imod årsskiftet, og den udenlandske beskæftigelse faldt i november for første gang siden coronakrisen. Og spørger man erhvervslivet, så er der en bred forventning om, at beskæftigelsen vil falde over de kommende måneder.

Jeg var derfor også ved at få morgenkaffen galt i halsen, da fredagens friske jobtal for november viste en fremgang på hele 4.200 personer. Den private beskæftigelse steg alene med 2.500 personer. Dermed er beskæftigelsen i perioden fra september til november 2022 steget med hele 10.000 personer til et nyt rekordniveau på 2.974.200 lønmodtagere.

Det er naturligvis bemærkelsesværdigt, at beskæftigelsen fortsat skyder en pæn fart på trods af inflationskrisens rasen. Man får nærmest en fornemmelse af, at der indfundet sig en form for Titanic-stemning på dækket af arbejdsmarkedet.

“ Mange virksomheder mærker nu også konsekvenserne af, at flere af vores største nærmarkeder har retning mod en recession

Det er dog vigtigt at huske på, at beskæftigelsestallene er bagudskuende og normalt først reagerer med en forsinkelse på en vinding i den økonomiske aktivitet. Konkret vender beskæftigelsen normalt først ca. et kvartal efter, der er observeret et fald i aktiviteten.

Det skyldes blandt andet, at de berørte virksomheder i første omgang nedbringer overarbejde og det generelle timeantal, når aktiviteten falder.

Det er dertil værd at bide mærke i, at beskæftigelsen i øjeblikket falder i de mest konjunkturfølsomme brancher inden for byggeriet, hotel- og restaurationsbranchen, hos rejsebureauerne og i landbruget.

Krisen er her og vil blive mere tydelig

Samme tendens ses i tallene for antallet af jobopslag, hvor nedgangen er særlig tydelig hos de mest konjunkturfølsomme brancher. I såvel byggeriet, industrien, finanssektoren, salg og marketing samt oplevelseserhvervene er antallet af jobopslag faldet med godt 30 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.

Det er brancher, der er blevet ramt særligt hårdt af den eksplosion, vi har set i både inflationen og renterne over det seneste år. Dertil mærker mange virksomheder nu også konsekvenserne af, at flere af vores største nærmarkeder har retning mod en recession.

Man skal derfor også passe på med at se for optimistisk på nøgletallene for arbejdsmarkedet og konkludere, at inflationskrisen endnu ikke kan ses.

Det kan den i den grad, og udfordringerne vil kun blive endnu mere tydelige over de kommende måneder.