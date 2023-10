“Rentefaldet er ikke en trend, så det er for tidligt at satse på stigende aktiekurser”

I de seneste uger har renten spillet den dominerende hovedrolle på de finansielle markeder.

Først steg obligationsrenten voldsomt. I USA nåede den toneangivende tiårige rente i starten af oktober det højeste niveau siden 2006 efter et hop på næsten en hel procent på bare to måneder. Hvis du skulle have et boliglån, var renten på det amerikanske modsvar til danskernes 30-årige lån pludselig over 7,5 pct. for første gang i mere end 20 år.

Det lagde pres på aktierne. Den direkte årsag var, at en højere rente reducerer nutidsværdien af de penge, virksomheder tjener i fremtiden. Den mere alvorlige baggrund var, at en rente på det niveau kunne gøre det umuligt for låntagere at betale deres gæld, og at det kunne føre til et brandudsalg på f.eks. ejendomsmarkedet. I Europa er problemet, at renten kan underminere de regeringer, der har den højeste gæld.

Begge dele er, hvad man normalt forbinder med en finanskrise, og på det tidspunkt sagde centralbankerne til markederne, at en endnu højere rente måske var nødvendig.

I de seneste dage har billedet ændret sig markant. En stribe repræsentanter for den amerikanske centralbank har udtrykt bekymring for, at markedsrenterne kunne blive for høje – og pludselig faldt renten på obligationer tilbage i næsten samme tempo, som den gik op. Var det så toppen i de markedsbestemte lange renter, vi ramte der?

For at besvare det spørgsmål er man nødt til at starte med, at centralbankerne kun kontrollerer de helt korte renter, som du f.eks. kan få på din bankkonto. De kan kun påvirke lange renter som f.eks. renten på dit danske realkreditlån indirekte.

Det har de for eksempel gjort ved at købe en masse obligationer med det formål at presse markedsrenterne ned. Lige nu er de i gang med at reducere den beholdning af obligationer, fordi de ønskede at bremse væksten op og få inflationen ned. Samtidig skal mange regeringer udstede flere obligationer end tidligere på grund af store budgetunderskud.

I den situation kan det være svært at tale sig til en lavere rente. Det er ikke konsistent at tale om lavere renter, mens man i praksis presser den op både med renteforhøjelser i den korte ende og lavere beholdning af lange obligationer.

Døren er åben for højere aktiekurser

Hvis Fed og ECB virkelig mener, at renten truer med at blive for høj, så kræver det derfor nok, at man ændrer sin politik og ikke bare sin retorik. Og lige nu ser det ikke ud til, at inflationen er lav nok til, at de kan gøre det.

Så jeg tvivler jeg på, at det seneste rentefald er begyndelsen på en trend, og derfor er det nok for tidligt at satse på stigende aktiekurser. Men jeg er stadig overbevist om, at forudsætningerne for en vending i renten uden en økonomisk krise falder på plads i løbet af få måneder – hvis der ikke sker nogen større finansielle ulykker, mens vi venter.

I så fald vil det åbne døren for højere aktiekurser og mere stabile ejendomspriser i 2024.