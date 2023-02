Kommentar | Thomas Thygesen: Powell åbner døren på klem for et opsving

De globale aktiemarkeder har fået en stærk start på 2023, og de gode nyheder fortsætter med at vælte ud af skabene, så det giver indtil videre god mening.

De gode nyheder på vækstfronten har været undervejs i et stykke tid, drevet af den hurtige afslutning på Europas energikrise og Kinas pludselige afslutning af den stramme coronavirus-politik. I begge tilfælde er store bekymringer for væksten i 2023 pludselig blevet vendt til stærke positive drivkræfter.

Indtil denne uge var det imidlertid stadig uklart, om de store centralbanker ville være med på den historie. I princippet kunne man godt forstå, hvis de forsøgte at stoppe et globalt opsving. De er i gang med at få inflationen ned på et acceptabelt niveau ved at gøre det dyrere og sværere at låne penge, og i sidste ende virker deres politik ved at reducere væksten.

“ Risikoen for, at Fed og ECB aktivt vil bekæmpe et globalt opsving er reduceret, og alt tyder på, at rentetoppen nu er indregnet i prisen, også i Europa

Nu er væksten tilsyneladende ved at bunde ud, og samtidig gør optimistiske markeder det billigere at rejse kapital. Så vil de vel stramme endnu mere? Det var imidlertid ikke det budskab, markederne hørte fra den amerikanske centralbankchef Jay Powell efter denne uges rentemøde.

Powell sagde godt nok, at Feder Reserve (Fed) ville levere adskillige renteforhøjelser yderligere. Han ville imidlertid ikke udelukke, at de kunne sænke renten, hvis inflationen faldt hurtigere end ventet, og sagde også, at han troede, at inflationen kunne falde uden en recession. Direkte adspurgt sagde Powell også, at han ikke havde noget problem med den måde, de finansielle markeder var prissat på.

Det betyder ikke, at Fed nu forsøger at løfte markederne. Det kan sagtens tænkes, at Fed hæver renten to gange mere, og at markederne ikke er helt klar på det. Men risikoen for, at Fed og Den Europæiske Centralbank (ECB) aktivt vil bekæmpe et globalt opsving er reduceret, og alt tyder på, at rentetoppen nu er indregnet i prisen, også i Europa.

Derfor skifter fokus i markederne fra de stigende renter til den økonomiske effekt af højere renter. Renten påvirker økonomien med en forsinkelse, og der vil komme et fald i beskæftigelsen og i virksomhedernes forventede indtjening i USA i de kommende måneder. Spørgsmålet er, hvor stort det bliver.

Opsving er få måneder væk

I den optimistiske lejr, hvor jeg hører til, er opfattelsen, at inflationen kan falde markant, selv hvis økonomien ikke rammes af en alvorlig krise, fordi den kom fra negative udbudschok, der kan vende hurtigt.

Derfor er der plads til et hurtigt opsving. Andre vil imidlertid pege på, at det aldrig før er lykkedes at reducere inflationen uden en alvorlig krise, og det er også rigtigt. Der går nogle måneder, før vi ved, hvem der har ret.

Uanset hvad er der udsigt til et fald i virksomhedernes forventede indtjening. Indtil vi kan se omfanget af det fald og får bekræftet en top i renten, kan der komme fornyet volatilitet for aktierne, men jeg tror, at det i så fald er sidste skridt på vejen til et globalt opsving, som kun er få måneder væk.