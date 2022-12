Kommentar | Bjørn Tangaa Sillemann: Derfor er det japanske inflationspres dårligt nyt for danske boligejere

I mange år har de danske boligejere nydt godt af en japansk økonomi præget af strukturelt lav vækst og lav inflation. Det lyder måske paradoksalt, men tilstanden i Japan har medført en meget lempelig pengepolitik, der har smittet af på især renterne på danske fastforrentede realkreditlån.

Spørgsmålet er nu, om inflationen endelig når til Japan og vil give en opstramning af pengepolitikken, som vi ser det i de andre store økonomier. Vi kan måske snart have set det sidste til den hjælpende hånd fra den anden side af kloden.

Japansk økonomi er strukturelt udfordret, fordi de store årgange fra 40’erne og 50’erne er blevet pensioneret, og arbejdsstyrken dermed skrumper.

Men en velhavende, gammel befolkning har rigtig store opsparinger, og når renten er nul derhjemme, så må de opsparinger finde afkast i udlandet. I mange år har verdens obligationsmarkeder derfor kunnet regne med de japanske investorer, og den japanske centralbanks lempelige pengepolitik smitter stadig af på USA, Europa og Danmark. I jagten på afkast er danske realkreditobligationer blevet attraktive, og det har bidraget til billig boligfinansiering herhjemme længe. Japanerne ejer ca. en ottendedel af den fastforrentede danske boliggæld.

Men i takt med at det globale renteniveau er steget, er japanerne gået i gang med at sælge ud af deres realkreditbeholdning. Hvis også den japanske centralbank begynder at tillade markedet af handle renterne på japanske obligationer højere, så vil mange af pensionsopsparingerne finde hjem til Japan. Det kan blive en massiv modvind på de globale obligationsmarkeder.

Inflationspresset har nu også fundet vej til Japan. Høje energi- og fødevarepriser og en historisk svag yen har trukket inflationen op på 3,6 pct., hvilket er det højeste niveau siden starten af 80’erne. Men økonomien i Japan er endnu for svag til, at pengepolitikken kan strammes, især fordi pandemien længe har holdt de forsigtige japanske forbrugere derhjemme.

Hvor Den Europæiske Centralbank frygter, at en prislønspiral gør høj inflation til et vedvarende problem, så er det målet i Japan, at virksomhederne løfter lønningerne og dermed købekraften hos den japanske forbruger, så økonomien kan blive mere selvkørende.

Det virker som det mest sandsynlige scenarie, at en global recession vil lægge en dæmper på fagforeningernes lønkrav, når der skal forhandles nye overenskomster til foråret. Jobsikkerhed har en meget høj prioritet i Japan. Men perspektiverne for permanent at komme ud af deflationstilstanden er bedre end længe, og højere renter i Japan vil uundgåeligt gøre det dyrere at låne penge i Danmark.

Tidligere var den store bekymring i Europa, at vi blev som Japan med lav inflation og lav vækst i årtier. Den bekymring er vendt på hovedet nu. For hvis Japan bliver som Europa og løfter renteniveauet, så kan vi godt vinke farvel til strømmen af japanske pensionsopsparinger, som har flydt ind i det danske realkreditmarked i årevis.