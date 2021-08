Debat: Diversitet er som innovationsdagsordenen – du er nødt til at investere uden altid at vide, hvad der lander på bundlinjen

Diversitet gør os stærkere som virksomheder og samfund. Men det kræver, at vi tør at investere i noget, vi ikke præcist ved, hvad der kommer ud af

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

I den seneste tid har der været regnbueflag overalt. Alle er enige om, at mangfoldighed er vigtigt, og at der skal gøres noget. Men der er få bud på, hvad der skal gøres. Når nogle råber op om, at ...