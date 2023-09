Kommentar | Carsten Valgreen: Regningen for rentefesten er ikke betalt – tømmermændene kommer

Få økonomer har formået at oversætte økonomi til så klart hverdagssprog som Milton Friedman.

Et af Milton Friedmans bedre citater om inflation er, at “inflation er ligesom alkoholisme: Når man begynder at drikke, kommer de gode virkninger først, og omkostningen senere. Omvendt, når man forsøger at stoppe med at drikke, kommer den ubehagelige oplevelse først – og den gode senere”.

Lave renter er der få, der har noget imod. Befolkningen kan låne billigere. Deres huse bliver mere værd. Aktierne stiger. Politikere kan øge de offentlige underskud, uden det kan ses på renteomkostningerne. Der er omvendt få, der synes, stigende renter er sjove.

Den erfaring er så gammel som penge. Hvis magthaverne på en eller anden måde kan devaluere værdien af kongens mønt, vil de gøre det. Det er derfor, vi har forsøgt at sikre centralbankerne og dem, der leder dem, uafhængighed. Vi binder os selv til masten og giver besætningen propper i ørene for at kunne sejle forbi sirenerne. Som Feds William McChesney Martin sagde: “It is the Fed’s job to take the punchbowl away just as the party gets going.” Desværre har en lang årrække med lav inflation eroderet disciplinen en anelse. Nu er vi der, hvor punchbowlen desværre blev efterladt for længe på bordet.

Efter at centralbankerne sammen med finansministerierne smed en magnumflaske vodka i punchen under coronapandemien. De har taget punchbowlen fra os de seneste to år. Men festen trækker ud. Vi er et sted mellem kl. 3-4 om morgenen, hvor man begynder at kunne ane den kommende hovedpine, og man ved, at i morgen bliver slem, men man er stadig lidt ligeglad.

Punchbowlen er taget ud, men vi kører på dampene, og der er ingen, der forlanger, at punchbowlen kommer tilbage. Vi har stadig ikke betalt noget, der ligner prisen for den mest uansvarlige økonomiske politik, der er ført i den vestlige verden i fredstid.

Men regningen er på vej. Renterne stiger stadig. Og jo længere festen varer, desto mere kommer centralbankerne til at hæve renten. De har ikke lyst til det. Og vi har ikke lyst til, at de skal gøre. Men vi kan jo bare ikke køre videre med rekordlav ledighed og 3-5 pct. inflation. Heller ikke selv om det er en del sjovere, end det vi ved, kommer i morgen.

Vi er der, hvor vi for alvor skal til at stoppe med at drikke og vågne op til konsekvenserne. Bliver det så en recession i 2024? Eller i 2025? Det er svært at vide. Men en ting er jeg ret sikker på, vi får ikke inflationen vedvarende ned igen, uden at arbejdsløsheden kommer til at stige markant.

Det bliver først i 2024 og 2025, omkostningerne ved festen bliver mest mærkbare. Og til den tid vil en lille reparationspunchbowle blive en tiltrækkende politisk idé. Eller måske er det på tide at redde økonomien igen med lidt finanspolitisk stimulans? Det er jo synd for alle de arbejdsløse.

Når det sker, får vi set, hvor effektiv og holdbar centralbankernes selvstændighed reelt er efter 20 år, hvor de har haft det relativt nemt.