“Indtjeningen skal trække læsset i det nye år”

De seneste ugers store kursstigninger har i nogen grad taget forskud på næste års afkast. Drivkraften er den kombination af lavere renter og positiv vækst, som nu forventes af de fleste investorer.

Den forventning understøttes af både økonomiske nøgletal og signaler fra centralbankerne, så stigningen i aktiekurserne er fundamentalt velbegrundet.

En stor del af de forventede rentesænkninger er imidlertid nu blevet indregnet i obligationsrenten, og det har løftet prissætningen på aktier, så forholdet mellem pris og indtjening nu igen er et stykke over det normale historiske niveau.

Der er stadig udsigt til fald i obligationsrenterne, men faldhøjden er sandsynligvis begrænset, hvis vi får en blød landing for økonomien. Både fordi den korte rente ikke blive sænket særlig meget, hvis økonomien er i bedring, og fordi centralbankerne ikke længere klar til at købe de statsobligationer, der skal sælges for at finansiere regeringernes budgetunderskud.

Det meste af faldet i de lange renter er således formentlig bag os nu, og prissætningen af aktier kan næppe vende tilbage til de ekstreme niveauer, fra dengang renterne var negative, og seddelpressen kørte på fuldt tryk. Det betyder, at afkastet på aktier i 2024 skal komme fra den originale kilde: stigende indtjening.

Det er ikke et tema, der får meget opmærksomhed i medierne. De fleste kommentatorer fokuserer på renten, når de skal vurdere muligheden for kursstigninger. Det hele handler om at få prissætningen til at stige.

Men den langsigtede grund til at eje aktier er ikke håbet om højere prissætning. Det er stigende indtjening, der gør aktier mere attraktive end obligationer. Den del mangler vi bare lige nu. Dette efterlader et interessant setup for aktiemarkederne på vej ind i 2024.

Lagerkorrektionen i industrien er overstået, og taktiske indikatorer som industribarometre og kobberpriser er allerede begyndt at stige. Det kan forlænge de seneste ugers optur.

Til gengæld er de strategiske indikatorer som jobvækst, ledighed og forbrugertillid fortsat underdrejede, og virksomhedernes indtjening står i stampe. Jeg forventer at se en bredere forbedring i bnp-væksten i løbet af 2024, men det vil sandsynligvis tage tid, før den er stærk nok til at løfte indtjeningen i virksomhederne.

Mens vi venter på, at det sker, er der begrænset potentiale for globale aktier.

Så selv om stemning, likviditet og reduceret halerisiko kan give aktier en flyvende start på året, bør den strategiske investor være mere selektiv. De dele af markedet, der blev hårdest ramt under den pengepolitiske stramning, har generelt det største potentiale.

Small cap-aktier, nordiske aktier og selskaber inden for grøn energi er billige og kan sandsynligvis levere noget højere afkast end de ca. 5 pct., det brede globale aktiemarked lige nu ser ud til at kunne levere.