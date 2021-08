Debat: Diversitet skal på ledelsesagendaen, ikke fordi det ser godt ud – men fordi det virker

Diversitet handler om så meget mere end køn. Det essentielle er at opnå diversitet i måden at tænke på i virksomheder

“Vi skal bare være innovative i Danmark, så klarer vi konkurrencen fra Kina og de andre hårdtarbejdende lande i Asien. Og vi klarer den digitale transformation, fordi vi er så forandringsparate!”.

De ord har runget i mange år. Som i runget. Men er vi så det? Virkelig? Vi har færrest iværksættere i EU og kun skabt en enkelt ny virksomhed med over 1000 ansatte i dette årtusind. Bestyrelserne i vores virksomheder er ofte ens typer fra “old boys network”.

Og vores ligestilling står i stampe. Ifølge OECD har vi ikke fået flere kvindelige ledere siden 2011. Vi har 27 pct. og ligger syvendesidst i EU langt efter lande som Polen og Portugal. Desuden er vores andel af nye kvindelige iværksættere på miserable 4 pct.

Det er under halvdelen af gennemsnittet i OECD. Så: Den idérigdom, der har været vores varemærke i Danmark, er under pres. For det kræver noget nyt og mere i dag end for 30 år siden.

En af de ting er diversity – men set med innovation og vækst for øje. Der sker bare mere, når man sætter forskellige persontyper og kompetencer sammen. Det skaber dynamik, bedre innovation og udvikling samt bredere beslutningsgrundlag. Alt sammen noget, der leder til bedre resultater.

“ Danske bestyrelser er ofte alt andet end mangfoldige. Ældre mænd er klart overrepræsenterede, typisk økonomer, jurister og ingeniører

Alt andet end mangfoldige

Diversity skal således forstås i en udvidet kontekst, der indeholder alder, kompetencer, uddannelse, personprofil, etnicitet, religion m.v. Målet er nemlig ikke mangfoldighed i en statistik, men “diversity of thought”.

Det bliver et vigtigt tema fremover. Man kan f.eks. arbejde med det i rekruttering. Her kan man bruge nye metoder til at fjerne bias, så kompetencer, erfaringer og personlighed står frem uforstyrret af rekrutteringsvaner, der bare søger mere af det, vi allerede har.

Man kan også arbejde med “diversity of thought” i møder, ved noget så simpelt som at give mindre talende persontyper mere taletid. For bliver idéer og resultater bedst på et møde med 9000 ord i timen, leveret af de mest ekstroverte profiler? Næppe. De stille, generte, introverte eller nye er faktisk lige så idérige og tænkende som dem, der fylder på møderne.

Et andet eksempel er, at Nestlé Danmark sendte sine medarbejdere hjem, allerede før statsministeren lukkede Danmark ned i marts 2020. En mangfoldig ledelse med bl.a. lige mange mænd og kvinder af mange forskellige nationaliteter sikrede flere aspekter på bordet, så man var i stand til at reagere hurtigere end andre.

Der kan være mange argumenter for at begynde arbejdet med “diversity of thought” fra toppen. For danske bestyrelser er ofte alt andet end mangfoldige. Ældre mænd er klart overrepræsenterede, typisk økonomer, jurister og ingeniører. De kompetencer er der naturligvis brug for.

Men der er sandt for dyden også brug for andre typer og kompetencer, således at udfordring af vaner, innovationen og de brede beslutningsgrundlag kommer på bordet. Det er f.eks. digitalisering, internationalt udsyn, spejling af interessenter og samfund – eller spejling af kunderne. Blot for at nævne nogle.

For forretningens skyld

Mangfoldighed og diversity er et dilemmafyldt farvand, hvad en ofte hidsig debat viser. Lad os lyse på to dilemmaer: Alders-dilemmaet.

I dag sies mange unge/nyuddannede fra pga. “manglende erfaring”, selv om erfaring ofte kan opnås relativt hurtigt af den ihærdige. Omvendt med 50+. I 1990’erne tænkte vi på en 55-årig som en, der gik og planlagde sin efterløn – og det gør vi desværre stadig. Men i dag er jo en 55-årig ofte én, der performer som en 45-årig og har 15 års arbejdsliv mere i sig.

En international undersøgelse viser, at 71 pct. af 45+ oplever deres alder som begrænsende i jobsøgning. De ansættende ledere er enige – her mener 85 pct., at 45+ ikke passer ind i kulturen.

Det interessante er, at når ledere så kigger på de 45+, som de alligevel fik ansat, så oplever 87 pct. af lederne, at 45+ performer lige så godt eller bedre end yngre kolleger. Målingsdilemmaet. Som sagt er “diversity of thought” en meget bred mangfoldighed.

Desværre måler man ofte kun én ting på denne palet: kønsfordeling. Og dermed drejer al fokus derover i nogle organisationer. Der skal selvfølgelig ske meget inden for kønsfordeling, fordi den står i stampe, men den skal ikke stjæle hele rampelyset.

Vi skal fremad på mange parametre. Den professionalisme er vi ganske enkelt ikke gode nok til endnu, mens andre lande er stormet frem. 2021 skal blive et “turning point”.

Sæt “diversity of thought” på jeres ledelsesagenda. Ikke af politiske grunde, eller fordi det ser godt ud – men fordi det virker. Gør det for forretningens skyld.