Kronik: Hvordan leder du de nye fællesskaber

Medarbejderne søger mening med arbejdet, relationer med deres kollegaer og ledere, samt balance i livet. Kunderne søger innovation, sikkerhed og loyalitet. De nye fællesskaber indeholder alt det. De ledes med nye principper. Og de unge går forrest. Dette er den anden kronik ud af ti i serien om de nye fællesskaber

Jeg er lige kommet ud fra et møde og ned i gården, da jeg går direkte ind i et skilt på jorden. “Lagersalg – Tasker” står der. Plus et billede. De ser lækre ud, og jeg lader min automatreaktion tag...