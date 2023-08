Kommentar | Mira Lie Nielsen: Hvor blev blodbadet på boligmarkedet af?

I min dagligdagssnak med venner og kollegaer er der en del om boligmarkedet – andet ville næsten også være mærkeligt, men noget, som jeg over årene har bidt mærke i, er dommedagsprofeterne. Med jævne mellemrum møder jeg nemlig personer, som med en slet skjult fryd i stemmen kommer med diverse forudsigelser omkring boligmarkedet og udsagn om, at en form for katastrofe lurer lige under overfladen. Det er naturligvis boligmarkedet og især ejerlejlighederne i København, der typisk henvises til – for det kan da ikke passe, at priserne kan være SÅ høje.

Der må være en boligboble, og det er blot et spørgsmål om tid, førend korthuset vælter. Typisk er der tale om personer, som enten gerne vil ind på boligmarkedet i Københavnsområdet. Eller en boligejer, som bor langt væk fra hovedstadens stenbro, og som har set måbende til, mens boligejerne i landets dyreste områder over årene har fået lommerne proppet fulde af murstenspenge. Lidt misundelse eller indignation ligger næsten altid bag, og den kan jeg skam godt forstå. Så da renterne tog hastige spring op, lå det også selvsamme typer nært at tænke; nu kommer det, det store krak.

Men ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, er et prisfald på 8 pct. på huse på landsplan eller for den sags skyld de 15 pct., som ejerlejligheder og huse i hovedstaden er faldet med, ikke et kollaps. Slet ikke i lyset af prisudviklingen, der lå forud. Efter ti måneder med prisfald på både ejerlejligheder og parcelhuse på landsplan er priserne igen begyndt at stige – i hhv. fire og fem måneder har der ikke været et prisfald på landsplan. Et prisfald på 8 eller 15 pct. er slet ikke er nok til at opveje udgiften til de højere renter ved et boligkøb.

Når boligpriserne ikke er faldet mere og faktisk igen stiger mange steder i landet, så hænger det bl.a. sammen med den forudgående periode, hvor renterne var lave. Dengang nåede de lave renter ikke at slå fuldt igennem på boligpriserne, førend rentestigningerne begyndte. Det betyder, at boligpriserne på landsplan faktisk kunne være steget en del mere, hvis de lave renter var fortsat. Det er så samtidig med til at mindske den nuværende priskorrektion og understøtte boligpriserne nu. Samtidig ser meget lyst ud for boligmarkedet.

Såvel de korte som de lange boliglånsrenter har formentlig toppet, og den ledende kupon ventes at nærme sig 4 pct. i løbet af et par år. Inflationen nærmer sig normale niveauer, lønningerne bliver løftet med ca. 10 pct. over de kommende to år, beskæftigelsen er i top, og dansk økonomi har det virkelig godt.

Lokalt vil de nye boligskatter presse ejerlejlighedspriserne, men selv det vil være forbigående. Jeg siger ikke, at store prisfald på boligmarkedet ikke kan ske, men i stedet at som det ser ud i dag, så er det ret svært at se, hvad der inden for en overskuelig årrække skulle sætte gang i store prisfald. Men holder man længe nok fast i et argument, så er der jo en sandsynlighed for, at man på et eller andet tidspunkt får ret.