Kommentar | Thomas Thygesen: Hvad nu, hvis renten slet ikke kommer ned igen?

Lige nu er der to ting, som næsten alle er enige om. Det nye år vil byde på en recession, og når den kommer, så laver centralbankerne en stor U-vending.

Der er så bred enighed om recessionen, at det næsten føles helt urealistisk. En nylig rundspørge viste, at 66 ud af 66 adspurgte økonomer forventede en recession. Den form for enstemmighed tror jeg aldrig, jeg har oplevet før.

Økonomer er normalt meget tilbageholdende med at kalde en recession, selv når den allerede er i gang. De er også kendt for altid at være professionelt uenige, så 66 ud af 66 økonomer, der tror på recession, er bestemt ikke hverdagskost.

Derfor kan de jo godt have ret alligevel, men på de finansielle markeder er det normalt kun overraskelser, der rykker noget. Jeg kan heller ikke sige mig fri for at have en mavefornemmelse af, at når alle er så enige, som de er nu, så sker der normalt noget andet.

“ Inflationschok vil forsvinde med samme hastighed, så snart efterspørgslen svækkes. Der er altså ikke behov for en dyb recession

Umiddelbart er historien tilforladelig. Inflationen har været alt for høj, og under normale omstændigheder vil det kræve en dyb recession at udløse et stort fald i inflationen. De sidste 15 år har vi også været i et økonomisk klima, hvor der kun var opsving, når renten var presset helt i bund, og seddelpressen snurrede lystigt.

Derfor er den første indskydelse, at man tror på en recession først, fulgt af ekstrem pengepolitik. Spørgsmålet er imidlertid, om vi befinder os i ’normale’ omstændigheder.

To store overraskelser

Jeg tror, at vi får to store overraskelser. For det første er den inflation, vi døjer med, ikke drevet af en normal økonomisk overophedning. Vi er blevet udsat for en hel serie af ekstreme chok fra pandemi til krig, som har ført til mangel på transport, fødevarer, energi og arbejdskraft, hvilket har fået priserne til at eksplodere.

Containerfragtraterne viser, hvordan den slags chok kan forsvinde på samme måde, som de kom. Efter en stigning på 1000 pct. er de nu tilbage, hvor de startede. Jeg tror, at de øvrige inflationschok vil forsvinde med samme hastighed, så snart efterspørgslen svækkes. Der er altså ikke behov for en dyb recession.

For det andet tror jeg ikke, at vi vender tilbage til det renteklima, vi havde i de sidste ti år. Efter finanskrisen underminerede regeringerne opsvinget med finanspolitiske stramninger og tvang centralbankerne til at tage ’ukonventionelle’ våben i brug, og de stoppede egentlig aldrig.

Men alle kan nu se, hvad prisen for den ekstreme politik har været: overvurderede aktiver, for høj risiko i porteføljer, for høj gearing.

Og regeringerne vil ikke spille den samme rolle igen – snarere tværtimod.

Der er lagt op til store investeringer i ny energiforsyning, militær udrustning og omlægning af forsyningskæder. Derfor kan resultatet blive et fornyet opsving, uden at renten falder særlig meget.

Derfor er der udsigt til stigende aktier, så snart inflationen bare er lav nok til at stoppe renteforhøjelserne.