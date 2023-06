Kommentar | Boligøkonom: Prisfaldet i København vender tilbage

Da priserne på københavnske ejerlejligheder i løbet af foråret pludselig steg for første gang i ti måneder, tror jeg, at det var månedens overraskelse for mange af os, som følger boligmarkedet tæt. Vi løftede lige et øjenbryn og tænkte: Det var sgu månedens overraskelse. Jeg overbeviste da også ret hurtigt mig selv om, at det måtte være en enlig svale.

For selvom de månedlige prisfald gradvist er blevet mindre, efterhånden som vi er kommet længere ind i 2023, bør priserne på ejerlejligheder i min optik – især i København – falde mere, end de allerede har gjort. Derfor var det også noget af en overraskelse, da priserne fortsat steg i maj.

“ Måske er der noget, der minder om hamstring af ejerlejligheder på spil: Vi køber til en højere pris med forventning om at betale mindre i boligskat

Fra pristoppen omkring sommeren i fjor og frem til stigningen i foråret nåede priserne på ejerlejligheder i København at falde 12 pct. Det er ingenlunde nok til at matche de større renteudgifter, som boligkøberne er blevet pålagt det seneste års tid.

Hvis det skulle være tilfældet, skulle vi opleve et prisfald på over 20 pct., hvis boligudgifterne skulle fylde det samme i boligkøbernes budget som inden rentestigningen. Så hvad er det egentlig, der sker på det københavnske boligmarked, og hvem køber lejligheder i det nuværende pris- og rentemiljø?

De nye boligskatter kan være en del af forklaringen. Ved årsskiftet er der nemlig en forventning om, at boligskatterne på især ejerlejligheder i de store byer vil stige markant. Den stigning kan man slippe for ved at købe inden nytår.

Har man mange års tidshorisont, kan der derfor være mange penge at spare i budgettet ved at købe nu. Så måske er der noget, der minder om hamstring af ejerlejligheder på spil: Vi køber nu til en højere pris, men med forventning om at betale mindre i boligskat.

Men ét er gerne at ville købe. Noget andet er at kunne købe. Foruden de kommende nye boligskatter bærer markedet for ejerlejligheder i København formentlig også præg af boligkøbere, som kommer fra en anden ejerbolig.

Her er der tale om boligkøbere, som gennem årene har opbygget en formue ved at have afdraget på deres gæld og nydt godt af markante prisstigninger på deres bolig. En formue, de kan tage med sig, når de sælger og køber en ny bolig.

Har de samtidig opsagt et fastforrentet realkreditlån med lav rente og scoret en gedigen kursgevinst, er det sammen med boligskatterne en plausibel forklaring på, at flere igen har lyst og mulighed for at købe en ejerlejlighed i København – også selvom de formentligt betaler mere for dem, end de er værd efter årsskiftet.

For den type boligkøbere kan omkostningerne ved den nye bolig nemlig holdes nede med en lavere belåning, end det er muligt for en førstegangskøber.

Så prisfaldet er sat på pause, men det kommer tilbage. Det er jeg overbevist om. Men om det sker hen over sommeren, til efteråret, eller når de nye boligskatter er blevet en realitet i 2024 – det er straks sværere at spå om.