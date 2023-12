“Som leder har du en afgørende indflydelse på, hvordan du sender dine medarbejdere på ferie”

Det har en afgørende betydning for dine medarbejderes trivsel, hvordan du sender dem på juleferie

December er for de fleste forbundet med forestillingen en dejlig og hyggelig måned. Men parallelt med julestemningen og en juleferie lige rundt om hjørnet er det ofte også en af årets travleste på arbejdet, fordi deadlines og projekter ofte bliver placeret lige netop her.

Selvom planen var at gå på juleferie med “clean desk”, er det for en stor andel af danskerne det modsatte, der er tilfældet. Alt dette mærker vi tydeligt hvert år, når det bliver januar i Velliv.

Januar er en af vores travleste måneder i forhold til kunder, der henvender sig med stresssymptomer og gerne vil have hjælp. Kunder, der ringer med en oplevelse af at have givet alt, hvad de har i december, men uden at nå helt i mål. Og når januar rammer efter juleferien, der måske heller ikke er gået helt efter planen, så vælter kunden rent mentalt. Vi ser den samme reaktion efter sommerferien.

Det kan jo virke lidt paradoksalt, at det er efter de længere ferieperioder, at vi ser en stigning i stressrelaterede henvendelser. En tid, hvor der netop burde være overskud efter ferie og familietid. Men sådan er det ikke altid, for med julehygge og ferie generelt, følger der også forventninger.

Og her taler jeg både om de synlige forventninger fra ikke mindst børn, der som regel har et ret godt billede af, hvad der gør højtider gode. I form af gaver, oplevelser og en masse nærvær samt én stor, lykkelig familie. Drømmebilledet harmonerer dog ikke altid med virkeligheden, som ikke sjældent også er præget af konflikter, skuffelser og ensomhed.

Men der er også de mere usynlige forventninger, der kommer, når vi skal lukke arbejdsmailen ned, og bunken med arbejdsopgaver måske ikke har nået bunden, som vi håbede, inden computeren blev slukket.

Forventningsafstem

For det første har mange fortsat svært ved at lukke for arbejdsmailen i ferien, der fortsætter med at tikke ind på mobilen. Og mens børnene parkeres med ipad’en, så larmer den dårlige samvittighed hos mor eller far, samtidig med at arbejdet kun løses med delt fokus. For det andet kan mange medarbejdere have svært ved at holde fri, hvis følelsen er, at det, de kommer tilbage til, kan virke uoverskueligt, eller de er bekymrede for, om de har leveret tilfredsstillende, inden de tog på ferie.

“ Sørg for, at frygten for at møde ind på kontoret, bliver udskiftet med lyst til at komme tilbage og være med til at gøre en forskel for forretningen, fordi troen på succes i det nye år er større end frygten for at fejle

Her spiller lederen en vigtig rolle. For som leder har du en afgørende indflydelse på, hvordan du sender dine medarbejdere på ferie. Og her er et “god ferie” og smil ikke altid nok. For som så meget andet, så handler det også om, at være klar i sin kommunikation om, hvilke forventninger der er til ens medarbejdere både i ferien og ikke mindst efter.

Hvor banalt det end lyder, så betyder det meget, at ledere er tydelige med, at ferie først og fremmest handler om at holde fri og tanke energi. I dag smelter arbejdsliv og fritid mere sammen end nogensinde, og hvis medarbejderen oplever, at balancen er skæv, så kan det ende i stress og mistrivsel.

Som leder bør du også have fokus på at hjælpe med at få afstemt de projekter og opgaver, som ikke stopper, blot fordi det bliver nytår, og 2023 skiftes ud med 2024. Og kom I ikke i mål med alt, I ville nå inden jul, så nytter det ikke noget at lukke øjnene for det. Så handler det om at flytte deadlines, så de bliver realistiske, også selvom det ikke er uden omkostninger – for omkostningerne ved at lade som ingenting kan være endnu større.

Smidig overgang

Ferie skal ikke give skyldfølelse, selvom det føles sådan, hvis der er et efterslæb af det, der kan føles som uløselige og komplekse opgaver.

Så hjælp dine medarbejdere med at få kigget på bunken med opgaver igennem, og hjælp med at få prioriteret, så overgangen til et nyt arbejdsår bliver godt og ikke mindst produktivt. Sørg for, at frygten for at møde ind på kontoret bliver udskiftet med en lyst til at komme tilbage og være med til at gøre en forskel for forretningen, fordi troen på succes i det nye år er større end frygten for at fejle. Tre gode råd til lederen:

1. Sørg for, dine medarbejdere ikke går på ferie med bekymring over uløste opgaver. Tag en åben snak om prioritering, og hvordan I konstruktivt kan arbejde videre med opgaverne på den anden side af ferien.

2. Tag en snak om, hvad der venter på den anden side af ferien, og hvordan januar kommer til at se ud. På den måde skaber du i god tid rammerne for, hvad det er medarbejderne kommer tilbage til, så de ikke frygter, at du møder op med for høje forventninger, som de ikke kan indfri.

3. Prioriter fokus på arbejdsfællesskabet og jeres succeser – både de store og små – for et godt arbejdsliv, hvor man føler sig værdsat og kan se, hvordan man gør en forskel sammen med kollegaerne. Det er i sig selv forebyggende for stress og mistrivsel.