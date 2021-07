Politikerne bør fokusere på investeringer, der for alvor rykker på den grønne agenda. Her er det maritime område centralt

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der er gået et års tid, siden regeringen modtog input fra et samlet dansk erhvervsliv, som via de i alt 13 klimapartnerskaber beskrev, hvad de ser af muligheder og udfordringer i den grønne omstill...