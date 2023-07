Debat | Bødskov og Vincent Clerc: Ugens vigtigste møde for søfart ender forhåbentlig med reelle klimatiltag

Ugens IMO-møde skal kaste ambitiøse mål, en klar tidslinje og reelle klimatiltag af sig for søfartsindustrien. Andet vil være et svigt

Kriser er blevet en del af hverdagen. Mens coronapandemien er fortid, står vi nu midt i presserende geopolitiske og økonomiske udfordringer. Men vi må ikke glemme, at klimaforandringerne fortsat kræver, at vi handler resolut, og at vi handler nu. Den grønne omstilling kan ikke vente. Tværtimod bør vi øge tempoet og hurtigst muligt rette op på den skade, planeten har lidt i årtier.

Global samhandel driver økonomisk vækst og spiller en helt central rolle i at skabe muligheder på tværs af samfundslag i hele verden. Men når vi handler med hinanden over landegrænser og kontinenter, udleder vi også rigtig meget CO2. Søfartsindustrien er alene ansvarlig for 2-3 pct. af alle verdens CO2-udledninger. Derfor skal vi adressere den udfordring og dermed få skabt fundamentet for en fremtid med bæredygtig international handel. Det ansvar ligger – i søfartsindustrien – hos den Internationale Maritime Organisation (IMO).

“Den største fare er ikke, at vores mål er for højt, og vi misser det, men at det er for lavt, og vi når det.” Michelangelos ord bør indramme enhver samtale, når 175 IMO-medlemslande mødes i disse dage for at vedtage en revideret klimastrategi. Det er afgørende, at vi finder et fælles grundlag og en vej til at nå netto-nul drivhusgasudledninger for søfart og logistik senest i 2050. Det skal gøres nu.

Den grønne nøgle

For søfarten er grønne brændstoffer nøglen til grøn omstilling og en fremtid uden afhængighed af fossile brændsler. De nødvendige teknologier findes allerede. Udfordringen er dog at skalere den grønne energiproduktion og gøre den konkurrencedygtig på prisen. Her kan kombinationen af teknisk og økonomisk regulering bidrage til at fremskynde dekarboniseringen af industrien, og det skal vi have implementeret i god tid før 2030 for at nå klimamålene i Paris-aftalen.

Når medlemslandene i IMO forhåbentlig lander en aftale i denne uge, bør den omfatte en global brændstofstandard og enighed om en slutdato for skibe, der sejler på fossile brændsler. Ved at fremme produktion og udrulning af grønne brændstoffer og ved at gøre det dyrere at udlede drivhusgasser mindskes prisforskellen mellem fossile brændstoffer og grønne brændstoffer. Det vil gøre fremtidens brændstof endnu mere attraktivt på kort sigt, kickstarte den grønne omstilling i søfartsindustrien og reducere risikoen ved de massive investeringer, der er nødvendige for at skalere grøn energiproduktion.

Danmark og A.P Møller-Mærsk støtter både en ambitiøs, global og markedsbaseret regulering, samt forslaget om en global brændstofstandard. Det vil øge de økonomiske incitamenter til den grønne omstilling og forbedret brændstofeffektivitet. Det vil også generere indtægter til statskasserne på et hidtil uset niveau, som igen kan bruges til at accelerere innovationen og sænke udgifterne til grønt brændstof. Samtidig skal vi sikre, at den grønne omstilling er retfærdig. Størstedelen af de midler, der skabes gennem eventuel markedsbaseret regulering, kan sendes videre til de fattigste og mest sårbare lande for på den måde at afbøde virkningerne af klimaforandringerne og støtte deres investeringer i den grønne omstilling.

Et afgørende øjeblik

I de kommende år vil efterspørgslen på grønne brændstoffer være enorm. I øjeblikket er vi vidne til en meget opmuntrende stigning i ordrer på nye metanolskibe på tværs af containershippingindustrien. Alene Mærsk sætter 25 skibe, der kan sejle på grøn metanol, i drift i løbet af de næste tre-fem år. Mærsk håndterer mere end 15 pct. af al containergods i verden, og for at transportere det over verdenshavene vil der i 2040 være behov for mere end 20 mio. ton grøn metanol.

Vi befinder os i et afgørende øjeblik for søfarten. G7-landene har allerede sat en ambitiøs kurs, da de for nyligt forpligtede sig til at opnå netto-nul drivhusgasemissioner fra søfart inden 2050. Mere ambitiøse mål er nødvendige for at bevare håbet om en grøn omstilling af søfarten og en meget nødvendig kommende regulering. Derfor er det afgørende, at vi undgår kompromiser, der udvander ambitionerne, så den endelige IMO-aftale kommer til at gøre en forskel.

I dag, med de nuværende regler, er en grøn maritim industri et fatamorgana i horisonten. Vi er klar til at gøre det til en realitet gennem lederskab og partnerskaber på internationalt niveau. Sammen skal vi sikre reduceringer af drivhusgasudledningerne i et langt højere tempo end hidtil. Vi håber, at der lander en ambitiøs aftale på IMO-mødet. For vi har brug for ambitiøse mål, en klar tidslinje, og reelle klimatiltag allerede i dette årti. At sigte for lavt er den reelle fare.