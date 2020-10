Dansk fødevareeksport er langt fremme, når det kommer til bæredygtighed. Det skal udlandet have at vide

Behovet for en vækstbaseret grøn genstart er globalt set øget under coronakrisen. Den danske fødevareklynges mangeårige bæredygtige optimering af produktion og processer kan for alvor skabe værdi f...