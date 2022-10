Debat | Morten Messerschmidt: Vi vil foreslå en kommende borgerlig regering, at vi laver en krisepakke på 10 mia. kr.

En hjælpepakke på 10 mia. kr. skal hjælpe de hårdest ramte danskere gennem den hårde økonomiske tid, der venter forude

Danmark står over for to trusler: Den ene fra et Putins Rusland, som truer Vestens og dermed også vores frihed og demokrati. Den anden trussel er et økonomisk tilbageslag, som bider sig fast og truer vores velstand og vores velfærdssamfund.

Jeg er fortrøstningsfuld, hvad angår truslen fra Rusland, for USA er igen kommet til undsætning. Vi skal til gengæld levere alt, hvad vi har råd til af hjælp til Ukraine, og betale alt, hvad vi har brug for til at styrke Danmarks forsvar.

Men hvad med truslen fra den økonomiske nedtur? Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har vi endnu det værste i vente: I 2023 vil vores bruttonationalprodukt falde med 2,4 pct. på grund af de stigende energipriser. Bag den nedtur gemmer sig levende mennesker og små bysamfund: arbejdsløse håndværkere, stille fabrikker, tomme drivhuse, kolde stuer, forladte parcelhuse, lukkede købmænd og landsbyer uden en fremtid.

Ingen jordisk regering kan redde os alle fra inflationen. Men helt akut er det energiprisernes himmelflugt, som belaster de mest udsatte: pensionisterne, børnefamilierne, borgere langt fra fjernvarmeforsyning og de små og mellemstore virksomheder i provinsen.

Det er for dem, at vi foreslår en krisepakke på 10 mia. kr., når vi – om alt går vel – går til forhandlingsbordet med et borgerligt flertal den 2. november. Vi foreslår en nedsættelse af afgifterne på strøm, gas, benzin, diesel, benzin, fyringsolie og fødevarer, højere kørselsfradrag, tilskud til varmepumper og mange andre former for hjælp, så det hårdest ramte Danmark får et pusterum. Vi er med på målrettet krisehjælp, men ikke hvis den ikke ender i en bureaukratisk farce som varmechecken eller i en stakket frist i form af et kviklån.

Enhver krisepakke vil uundgåeligt øge forbruget for dem, som modtager den. Så hvor finder vi pengene, uden at inflationen bider sig fast? Hvor skal vi spare, hvis kerneværdierne i velfærdssystemet skal bevares?

Nedbarbering af frås

Vi bliver nødt til at skære i det administrative og især det akademiske lag i stat, regioner og kommuner. De seneste ti år har staten øget sit forbrug med over 9,4 mia. kr. hvert år. De er bl.a. brugt på 15.000 flere ansatte – men alle i ledelse og administration.

Der er ca. 385.000 ansat i kommuner og regioner. Men de sidste 15 år er gruppen af akademikere vokset med 86 pct. Antallet af skolelærere faldt i de samme 15 år med 8.900, pædagoger med 1.300 og sosu’er med 2.700. I stedet har Aalborg ansat 76 ansatte til at “kommunikere”, København 72 og Aarhus 53.

Jo, der kan spares, og det vil være uanstændigt over for skatteborgerne og de private erhverv ikke at gøre det. Forleden læste jeg et indlæg i Jyllands-Posten fra Jarl Gorridsen, selvstændig og med otte års erfaring fra kommunalbestyrelsen for Venstre i Silkeborg. Han skrev: “Jeg ved fra nærmeste hold, at den offentlige sektor bruger ufattelige ressourcer på aktiviteter, som ikke er efterspurgt af borgerne og ikke bringer skyggen af velfærd.”

Der kan findes milliarder, hvis projektmageriet og det overflødige formynderi bliver skrottet, hvis kommunerne vender hver femøre og lærer at prioritere kernevelfærden frem for at opsuge og underholde overskudsproduktionen fra universiteterne. I det hele taget vil vi overveje alle realistiske forslag til en national nedbarbering af alt det frås, som vi har vænnet os til. Da det er knaphed på energi, som driver priserne i vejret og øger inflationen, må et borgerligt flertal sikre stabil, pålidelig brændstofforsyning til strøm, opvarmning og transport hurtigst muligt.

En ansvarlig energipolitik

Men i dag har vi en klimakatastrofeminister, som bruger al sin energi på at tale hele olie- og gasindustrien ned. Men tværtimod må staten være parat til at indgå langtidskontrakter, så det kan betale sig for energiselskaberne at udforske og udvinde al den gas og olie, som kan opdrives i Nordsøen, og sikre danskerne varme og strøm vinter efter vinter.

KL har fornuftigt nok udskudt at nedlægge tre varmeværker, som fortsætter på kul. Fem hovedstadskommuner vil, trods Dan Jørgensens protester, importerer affald til forbrænding på Amagerværket, så 625.000 borgere i Storkøbenhavn er sikret varme. I Tyskland må selv De Grønne bide i sig, at der fyres med brunkul, når vindmøllerne står stille – det er i øvrigt fra tysk brunkul, at Danmark henter 25 pct. af sin strøm, når vinden ikke blæser.

Hvis Danmark skal bidrage til at gøre inflationen til et kort kapitel i historien, så må vi tage alt i anvendelse, som forhindrer strømudfald, kolde radiatorer og nedlukning af erhvervslivet. Ikke bare denne vinter, men den næste. Og den næste.