Kommentar | Lise Nytoft Bergmann: Gammel skattehammer rammer boligejerne på grund af rentestigninger

I en længere periode var realkreditrenten tæt på 0 pct., og derfor spillede rentefradraget ikke nogen væsentligt rolle for boligejernes økonomi. Når renteudgiften er lille, betyder det nemlig ikke så meget, om man kan trække den fra i skat – og i givet fald med hvor meget.

Men det seneste år er renten steget kraftigt, og mange boligejere betaler nu en betydelig sum i renter og bidrag for deres realkreditlån. Det gælder både boligejere, der har optaget et nyt lån, og de tusindvis af boligejere, der har konverteret eller fået rentetilpasset deres eksisterende realkreditlån inden for det seneste år.

Rentefradraget har derfor pludselig fået langt større betydning for boligejernes økonomi, og den kedelige “nyhed” er, at rentefradraget er blevet forringet væsentligt i det seneste årti, uden at vi stort set har opdaget det. Men nu rammer skattehammeren, og det kan mærkes hos familier med stor gæld.

“ Det kan lyde som en lille ændring, men i nogle familier kan det sagtens mærkes i privatøkonomien

Tilbage i 2009 besluttede den daværende regering nemlig, at rentefradraget skulle sænkes. Hidtil havde rentefradraget været ubegrænset, men i perioden 2012 til 2019 blev rentefradraget gradvist sænket, så man i dag kun har fuld fradragsret for renteudgifter på op til 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for par.

I dag kan man således kun fradrage ca. 33,7 pct. af de første 50.000/100.000 kr., mens øvrige renteudgifter kun kan fratrækkes med 25,7 pct. Det kan lyde som en lille ændring, men i nogle familier kan det sagtens mærkes i privatøkonomien.

Hvis en familie f.eks. har renteudgifter på 200.000 kr., betaler familien i realiteten kun 66.300 kr. af de første 100.000 kr., men 74.300 kr. af de næste. Skattefar betaler resten.

Det er renteniveauet og gældens størrelse, der afgør, hvor hårdt man rammes af fradragsgrænsen, men tager man udgangspunkt i en familie, der køber et gennemsnitligt hus til 2,5 mio. kr. og finansierer det med 80 pct. fastforrentet realkreditlån og 15 pct. banklån, medfører det reducerede rentefradrag en ekstraregning på ca. 3600 kr. om året, hvis realkreditrenten er på 5 pct. Hvis familien har anden gæld ved siden af som f.eks. billån eller SU-lån, bliver regningen selvsagt større, da alle renteudgifter medregnes.

Ser vi i stedet på en familie med et dyrere hus uden anden gæld end realkreditlån, medfører det reducerede rentefradrag en ekstraregning på 5900 kr., hvis lånet er på 3 mio. kr., 15.200 kr., hvis lånet er på 5 mio. kr., og 38.300 kr., hvis lånet er på 10 mio. kr. I alle tilfælde er der taget udgangspunkt i et fastforrentet lån med en rente på 5 pct.

Da renten og dermed renteudgifterne er lavere på lån med variabel rente, har det reducerede fradrag størst betydning for boligejere med fastforrentede lån. Boligejere med stor gæld og variabel rente går dog ikke fri.

I mange år har ændringerne i rentefradraget således været næsten usynlige for boligejerne på grund af de lave renter, men nu slår ændringerne igennem i mange familiers privatøkonomi. Det vil alt andet lige påvirke boligmarkedet negativt i den kommende tid.