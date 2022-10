Debat | Pia Olsen Dyhr: Skattelettelser løser ikke udfordringerne – vi skal have fuld fokus på den grønne omstilling af økonomien

De borgerlige har længe ladet melodien om lavere ydelser og afskaffelse af efterlønnen køre på repeat; det er på tide at komme videre i playlisten

Valget i 2019 var et brud med årtiers borgerlig forbrugspolitik, der ødslede penge væk til skattelettelser i toppen, mens bunden holdte for, og klimaet kogte over. I dag afgør klimapolitikken valg og tænkes ind i alle af afkroge af vores samfundsøkonomi, takket være den klimalov, vi fik indført.

Samtidig investerede vi i børnene med minimumsnormeringer, sænkede klasseloftet for første gang i 30 år, skrottede uddannelsesloftet og tilførte 1 mia. til folkeskolen.

Ting går stærkt i politik, og udfordringerne ændrer karakter. Siden valget har vi været igennem en coronakrise, der er krig i Europa, og vi står overfor nogle år med alvorlig mangel på arbejdskraft til velfærden.

Det kræver hårde prioriteringer og kommer til at koste penge. Spørgsmålet er hvem, der skal betale.

Er det de fattigste og klimaet? Eller skal vi bare tage en mikroskopisk del af den absolutte tops kæmpe fortjeneste på de stigende priser og bruge dem til inflationshjælp?

Jeg synes, valget er klart, og jeg ser tre store opgaver for en ny regering: Vi skal igennem inflationen, uden at folk må gå fra hus og hjem og holde hånden under de svageste.

Vi skal fortsætte den grønne omstilling, så vi når vores klimamål og sætter nye. Og så skal vi sikre penge til velfærden og ligeløn, så det danske velfærdssamfund ikke falder fra hinanden.

En kold tid

Danskerne står overfor en lang, kold og dyr vinter, og som et gammel dansk mundheld går, så er det dyrt at være fattig. Når man i forvejen kæmper for at få hverdagen til at give bare en smule økonomisk mening, kan dyrere smør, tøj og strøm få hele livets stillads til at ramle.

Der har været en række hjælpepakker – SF har været med til dem alle sammen – men det er ikke nok. Vi skal hjælpe dem, der har de største varmeudgifter, børnefamilierne og dem med laveste indkomster: fattige pensionister, arbejdsløse og studerende. EU har vedtaget indgreb mod høje fortjenester i energisektoren, og de penge skal snarest muligt deles ud.

SF har foreslået også at lægge en ekstra engangsskat på årets enorme fortjenester i Mærsk (og andre rederier), der selv med den ekstra skat vil slippe billigt i forhold til andre virksomheder, der betaler en langt højere skat.

Grøn omstilling

Den næste opgave er at forberede os så godt som muligt på de kommende vintre. Vores vindmøller har i flere dage sikret en dejlig lav elpris, og dem skal have mange flere af.

Biogassen skal udbygges i et hurtigt tempo. Omlægningen til fjernvarme skal prioriteres, ligesom vi skal have rullet energibesparelser ud.

“ Den største udfordring for dansk økonomi er, hvordan vi sikrer arbejdskraften til at sikre velfærden og den grønne omstilling

Dansk økonomi er sund, og med de rigtige beslutninger skal vi nok komme igennem inflations- og energikrisen. Derfor drejer folketingsvalget sig også om retningen for dansk økonomi på længere sigt.

Og her er den største udfordring for dansk økonomi, hvordan vi sikrer arbejdskraften til at sikre velfærden og den grønne omstilling.

Skattelettelser løser ikke denne dobbelte udfordring. Der er ikke meget dansk dokumentation for, at skattelettelser får folk til at arbejde mere, og i så fald vil der være færre ikke flere penge til velfærd.

Topskattelettelser er særligt håbløse, fordi de under ingen omstændigheder vil få sosu’er, pædagoger, eller størstedelen af sygeplejerskerne til at arbejde mere – eller få nogen til at tage de tilsvarende uddannelser.

En ny vej

Vi skal skaffe mere arbejdskraft, men den gamle spareretorik må begraves.

De borgerlige har længe ladet melodien om lavere ydelser og afskaffelse af efterlønnen køre på repeat; det er på tide at komme videre i playlisten. Forslag som ret til at arbejde på fuld tid, et bedre og mindre stressende arbejdsmiljø og bedre indeklima forbedrer folks liv og øger det forjættede arbejdsudbud samtidig.

Der er penge i dansk økonomi til at dække de udgifter, der følger af et stigende antal ældre og børn, men det er ikke nok. Der er brug for penge til forbedringer.

Alle ønsker et bedre sundhedssystem, ikke mindst i psykiatrien. På ældreområdet har der været skåret alt for meget ned, og handicapområdet er stærkt forsømt – i sidstnævnte er der endda en arbejdskraftreserve at hente ifølge handicaporganisationerne.

Uddannelsessystemet skal også have et løft; det er jo ret beset en god investering i fremtiden. Der er også mulighed for at føre en virkelig ambitiøs politik, når det gælder natur, biodiversitet, miljø og klima.

Den grønne fond er en rigtig god begyndelsen, men der er også brug for direkte regulering, såsom stop for nye benzin- og dieselbiler, og for flere grønne afgifter – først og fremmest en klimaafgift på landbruget.

Det er jo et godt liberalt princip – som jeg gerne tager til mig – at forureneren betaler.

Valget drejer sig om inflation og energikrise på den korte bane og sikring af velfærd, natur og klimaindsats på den lidt længere.

SF står klar med løsninger på disse problemer – og vi håber, at det ikke bliver de fattigste, der kommer til at betale prisen.