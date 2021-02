En ny forsvarsstrategi skal skabe en stærk dansk sikkerhedspolitik og endnu flere arbejdspladser i den danske forsvarsindustri

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Coronakrisen har mindet os om, at truslerne mod Danmark er mangfoldige. Skal vi være godt rustet til fremtiden, er der brug for at hæve blikket og udforme en langsigtet strategi, der både rimer på ...