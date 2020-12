At lade en virksomheds formål være drivkraft frem for profitmaksimering kan styrke legitimiteten

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Danske virksomheder kommer til at forklare deres formål, når de skal forholde sig til de nye anbefalinger for god selskabsledelse, der efter al sandsynlighed kommer til at gælde fra nytår. Komitéen...