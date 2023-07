Debat | Nye nøgletal er ikke gode nyheder for ECB – tør de stramme mere?

Ved sidste uges rentemøde valgte ECB at hæve renten for niende gang i denne cyklus. Det store spørgsmål er så, om julis rentestigning bliver den sidste, eller hvorvidt september vil bringe en yderligere rentestigning?

Ser man på ECB’s egen kommunikation, blev der skruet op for vigtigheden af dataafhængigheden i beslutningsprocessen – og derved giver ECB sig selv et større manøvrerum fremadrettet. Ser vi så på, hvordan den økonomiske data ser ud, bliver billedet ikke nødvendigvis mindre mudret.

På den ene side viste mandagens foreløbige inflationstal fra eurozonen et fald fra 5,5 pct. til 5,3 pct. Det er i sig selv glædeligt, men et kig dybere i tallene viser, at ECB’s foretrukne mål for inflationen, den såkaldte kerneinflation, ikke faldt, men forblev på 5,5 pct. – det øger naturligvis frygten for, at inflationen kommer til at vise sig mere træg, end ECB kunne ønske.

“ Så for ECB bliver det grundlæggende dilemma, at inflationen måske ikke kommer hurtigt nok ned

Samtidigt vidner de økonomiske nøgletal om en vækstafmatning. På hovedtallet var mandagens bnp-tal for eurozonen egentlig en positiv overraskelse, hvor væksten steg med 0,3 pct. ift. kvartalet før. Billedet er dog lidt mudret af en utrolig stærk, og normalt volatil, irsk økonomi.

Men andet kvartal er allerede slut, og ser vi på mere friske nøgletal, viste PMI-tallene fra sidste uge os en europæiske økonomi i tilbagegang, hvor særligt industrien kæmper.

Så for ECB bliver det grundlæggende dilemma, at inflationen måske ikke kommer hurtigt nok ned, samtidigt med at den økonomiske aktivitet lider under de tidligere rentestigninger, der har bragt ECB’s rente på det højeste niveau siden 2009.

Det bliver en svær balance for centralbanken fremadrettet – for strammer de for meget, risikerer de, at den økonomiske afmatning bliver unødvendig dyb – men strammer de for lidt, risikerer de, at inflationen ikke kommer under kontrol.

Så hvad gør ECB? Personligt er jeg stadig i tvivl, og grundlæggende må vi vente og se, hvad nøgletallene bringer inden næste rentemøde i september. For som tingene står lige nu, kan ECB både gå den ene og anden vej.