“Troels Lund Poulsen skal genfinde Venstres dna”

På lørdag bliver Troels Lund Poulsen med al sandsynlighed Venstres nye formand. Hans opgave bliver at finde tilbage til balancerne

På lørdag bliver Troels Lund Poulsen valgt som Venstres nye formand. Uden modkandidater og med håbet fra de delegerede om, at han vil være i stand til at frelse partiet fra spiralen af nedgang, interne kampe og tøven.

Det bliver den foreløbige kulmination på en politisk karriere, der startede, da Troels Lund kom i Folketinget i 2001. Anders Fogh sikrede Venstre 1.077.858 stemmer, som blev vekslet til 56 mandater og et årti, hvor Venstre dominerede dansk politik.

Venstres valgresultatet fra 2001 er aldrig blevet overgået, men partiet fik i mange år tæt på en million stemmer ved folketingsvalgene. Så sent som i 2019 826.000 stemmer. Sådan er det mildest talt ikke længere. Hvis der var valg i morgen, tildeler Rud Pedersens valgmodel kun Venstre 320.000 stemmer.

Men selv det afslører ikke hele Venstres problem hos vælgerne: Kun 1 pct. af samtlige vælgere er sikre på, at de vil stemme Venstre. Yderligere 8 pct. af vil formentlig stemme Venstre, men kan lokkes til at stemme på et andet parti.

De oversete provinsvælgere

Når man lytter til debatten i og omkring Venstre, er det ikke antallet af vælgere eller deres troløshed, der får størst opmærksomhed, men i stedet diskussionen om “Land-Venstre” versus “Hovedstads-Venstre”. Vælgerne i det, Danmarks Statistik nøgternt kalder “landkommuner,” har fået en nærmest mytologisk status i Venstre i takt med partiets fald fra tinderne og Inger Støjberg modstand mod de københavnske saloner.

Men diskussionen land versus hovedstad overser, at Venstre ikke får flest stemmer nogen af stederne: Vores valgmodel viser, at Venstre ville få under 60.000 stemmer i landkommunerne, under 70.000 stemmer i hovedstadskommunerne, men 95.000 stemmer i provinskommunerne, som dækker kommuner som Kolding, Næstved og Esbjerg. Konfrontationen mellem Land-Venstre og Hovedstads-Venstre er ikke kun et numerisk problem. Den er også et politisk problem.

For i landkommunerne ser man helt anderledes på de vigtigste politiske spørgsmål, end man gør i hovedstadskommunerne. Det er tilfældet for den grønne omstilling, integrationsdebatten og det, man lidt høfligt kan kalde forholdet mellem magthaverne på Christiansborg og den almindelige dansker.

I provinskommunerne står man præcis midt mellem de to yderfløje og lægger vægt på balancerne. Ikke rendyrket grøn omstilling, men heller ikke rendyrket støtte til landbruget. Men Provins-Venstre risikerer at blive taget som gidsel i en skyttegravskrig mellem Land-Venstre og Hovedstads-Venstre.

Hvis Troels Lund som nyvalgt formand lægger en kurs, der først og fremmest tilgodeser Land-Venstre, risikerer han ikke kun at støde en stor vælgergruppe fra sig.

Han risikerer også, at Venstre uigenkaldeligt mister positionen som det parti, der finder balancen uden at miste fodfæstet.

Det vil være en tilsnigelse at påstå, at Troels Lund fungerer godt i rollen som billetsælger. I sine mere end 20 år i Folketinget har han kun én gang oplevet at få mere end 10.000 personlige stemmer. Det var i 2011, da han akkurat sneg sig over den magiske grænse og fik 10.038 personlige stemmer.

I Østjyllands Storkreds har Troels Lund i årenes løb stået i skyggen af Michael Aastrup Jensen, Eva Kjer Hansen, Karen Jespersen, Lykke Friis og senest Jakob Ellemann, der allerede ved sit første valg i 2015 fik næsten dobbelt så mange personlige stemmer som Troels Lund. Troels Lund foretrækkes i dag kun af 35 pct. af Venstre-vælgerne. Ser vi på de frafaldne Venstre-vælgere, er det slet ikke ham, flest foretrækker som formand. Det er Søren Gade, ligesom det er blandt de potentielle Venstre-vælgere.

Et langt, sejt træk

Troels Lunds succes som formand skal ikke måles på, om det lykkes ham at blive folkelig som Løkke. Mindre kan heldigvis gøre det.

Troels Lund skal måles på, om han formår at trække Venstre væk fra fortællingen om, at land og hovedstad er hinandens modsætninger og hen mod den balance og sammenhæng, der altid har været Venstres dna. Ikke som laveste fællesnævner, men konkret politik, der binder hovedstad, provins og land sammen med friheden som omdrejningspunkt.

Lykkes det, er Venstre stadig et relevant parti i inderkredsen af dansk politik. Der, hvor de store linjer for udviklingen af vores samfund bliver tegnet, og man med selvfølgelighed rækker ud efter magten.

Mislykkes det, står Moderaterne og Danmarksdemokraterne klar til at tage imod de troløse vælgere med fortællinger, der er figursyet til hvert sit vælgersegment.