“Ny aftale om vedvarende energi risikerer at kaste etableringen af vind og sol over styr”

“Som folkevalgte ledere af lokalsamfundet har vi brug for ekstra ressourcer til at skabe følgeskab blandt borgere og virksomheder i andre brancher, når antallet af vindmøller fordobles, og arealet med solceller tidobles,” skriver borgmestrene. Arkivfoto: Thomas Traasdahl/Ritzau Scanpix

Ny aftale om vedvarende energi har ikke de lokale med. Der er behov for, at kommunerne får et betydeligt udviklingsbidrag for placering af anlæg, og at lokalbefolkningen oplever mærkbare gevinster