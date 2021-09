Bocian: Er Evergrande et Lehman-øjeblik – eller endnu en storm i et glas vand?

De finansielle markeder er i alarmberedskab – Kinas næststørste ejendomsudvikler Evergrande synes at balancere på randen af konkurs – en konkurs, der, hvis den indtræder og får lov til at rulle uhindret, har potentialet til at true den finansielle stabilitet i Kina. Evergrande har udestående gæld på 300 mia. dollar svarende til to pct. af kinesisk bnp – og da det finansielle system i Kina mildest talt er uigennemsigtigt, er der en risiko for en finansiel tillidskrise a la den, vi så i kølvandet på Lehman Brothers kollaps i midten af september 2008.

En langvarig bekymring

Det kinesiske ejendomsmarked har længe givet anledning til bekymring blandt internationale iagttagere. De seneste to årtiers økonomiske kvantespring har i kombination med urbaniseringen givet anledning til et årelangt byggeboom med betydelige deltilknyttede finansielle risici. Hele byer er blevet bygget uden, at der i udgangspunktet har været beboere – og med jævne mellemrum har rygterne, om et snarligt kollaps taget overskrifterne. Byggeriet er ofte delvist finansieret via sindrige finansielle konstruktioner, og man har længe talt om et vidtforgrenet skyggebanksystem, hvor risikoen for kollaps både var stor og med uigennemskuelige konsekvenser.

Uigennemskueligt system

Diskussionen er ikke ny. I foråret 2013 var jeg i min egenskab af at være cheføkonom i Danske Bank i Beijing med blandt andet cheføkonomen fra Nordea Helge J. Pedersen og senere direktør i finanstilsynet Jesper Berg. Fokus var dengang som nu, risikoen for finansiel ustabilitet i Kina med udgangspunkt skyggebanksystemet i kombination med udviklingen på ejendomsmarkedet. Vi efterlod Kina efter en lille uge med møder i både centralbanken, tilsynsmyndighederne og en række private aktører uden at være blevet ret meget klogere. Systemet var og er uigennemskueligt – og det gør det vanskeligt at vurdere, hvornår der er grund til stor bekymring.

Siden har bekymringerne bølget frem og tilbage – senest med udgangspunkt i Evergrande.

Et Lehman-øjeblik?

Om de finansielle spændinger i Kina nu har bygget sig så store, at der er grund til at frygte for den finansielle stabilitet, er det meget vanskeligt at sige noget sikkert om. De fleste venter, at den kinesiske stat vil gøre alt, hvad der er i dens magt for at forhindre en finansiel lavine i at rulle. Men spørgsmålet er, om man ikke blot skubber snebolden større, så lavinen i sidste ende kommer til at trække endnu mere med sig. For hvis man fra statsligt hold konstant holder hånden under markedet, risikerer man, at risikoviljen udvikler sig helt ukontrollabelt. Situationen er blevet sammenlignet med situationen omkring Lehman Brothers i 2008.

Sammenligningen er i mine øjne relevant. Det er dog vigtigt at forstå, at det ikke var Lehman Brothers, der gav anledning til finanskrisen. Finanskrisen havde ulmet længe, da Lehman Brothers fik lov at kollapse i september 2008. Men med Lehmans kollaps blev krisen ukontrollabel og selvforstærkende. Lehman Brothers var bestemt ikke den første finansielle virksomhed i økonomisk uføre, det var bare den første store, som man ikke politisk valgte at redde på den ene eller anden måde. Forud for Lehman havde man reddet Bear Stearns (investeringsbank) og Fannie Mae og Freddie Mac (realkreditinstitutter), men med Lehman var politikernes tålmodighed brugt op. Var Lehman blevet reddet havde næste politiske udfordring nok heddet AIG – Lehmans kollaps gjorde dog, at redningen af AIG var helt nødvendig. I Danmark havde vi da også haft Roskilde Banks kollaps inden Lehman Brothers – og det hele bundende i en for stor finansiel risikovilje kombineret med for stor gældsopbygning. Den slags trylles ikke væk, selvom man redder de mest pressede dele af det finansielle system.

Regeringen må træde til – men svær balancegang

Det mest sandsynlige er som nævnt, at den kinesiske regering stopper lavinen fra at rulle med Evergrande. Men det er dels afgørende, at regeringen trods det får sendt et tydeligt signal om, at det ikke er ensbetydende med en implicit statsgaranti på ejendomssektoren, dels at regeringen af anden vej sikrer, at den finansielle stabilitet styrkes. Ellers er det bare et spørgsmål om tid, før den kinesiske ejendomssektor opbruger den politiske tålmodighed, som den amerikanske finanssektor gjorde det i 2008. Om den kinesiske regering evner den manøvre må tiden vise – indtil videre har den i hvert fald evnet at styre uden om de finansielle katastrofer, som der med jævne mellemrum har været meget store bekymringer for ville afspore den økonomiske udvikling i verdens næststørste økonomi.

Jeg krydser fingrer – men indrømmer også blankt, at jeg simpelthen end ikke ved, hvor bekymret jeg burde være.