Erhvervslivet bør tage ved lære af Trumps præsidentperiode, hvor selve demokratiet var under pres. De har også et politisk ansvar

Eksklusivt for kunder

Eksklusivt for kunder

Der var mange, som drog et lettelsens suk, da Joe Biden tiltrådte som præsident for USA den 20. januar. Ikke fordi Biden nødvendigvis er særlig pragtfuld, selvom der er grund til at håbe. Men han e...