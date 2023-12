“Jeg tvivler på, at Risikorådets forslag om nyt kapitalkrav er den rigtige vej at gå”

Jeg er i tvivl om, at Risikorådets forslag om nyt kapitalkrav til alle banker og realkreditinstitutter er den rigtige vej at gå

En hovedkonklusion i Rangvid-rapporten om finanskrisen var, at små og mellemstore bankers eksponeringer mod ejendomssektoren førte til, at mange af disse banker efterfølgende fik så store tab, at de ikke overlevede. Bankers eksponeringer mod ejendomsselskaber var således en vigtig årsag til finanskrisen, med alle dens negative konsekvenser for den finansielle sektor, husholdninger og virksomheder.

Derfor er det bemærkelsesværdigt, at mindre banker igen har øget deres udlån til denne sektor markant. F.eks. er mindre bankers udlån til ejendomsselskaber steget med mere end 20 pct. mellem starten af 2022 og 2023. Dette bliver ekstra bekymrende i lyset af, at ejendomssektoren har det svært. Markedet for handel med erhvervsejendomme er f.eks. stort set gået i stå. Det kan indikere kommende prisfald og tab i ejendomsselskaber, hvilket kan føre til tab i banker. Det er således nok af advarselslamper, der blinker både gult og rødt.

Udfordringer ved indgreb

Det Systemiske Risikoråd vurderer, at kreditinstitutterne har uadresserede risici på disse lån. Rådet har derfor henstillet til erhvervsministeren om aktivering af en ny kapitalbuffer. Hvis henstillingen bliver fulgt, skal banker og realkreditinstitutter øge deres eksponering mod ejendomsselskaber med 7 pct. Da kapital udregnes som en andel af institutternes eksponeringer, vil højere eksponeringer betyde højere kapitalkrav. Rådet vurderer, at kreditinstitutter skal øge deres kapital med ca. 10 mia. kr. På trods af risikoopbygningen er der grund til at hejse et advarselsflag over for det foreslåede indgreb.

For det første er der i materialet fra Risikorådet ikke dokumentation for, hvorfor stigningen i eksponeringerne skal være 7 pct. Som myndighed, med den magt, det medfører, er det vigtigt at dokumentere sine indgreb. Man kan ikke lave millimeterpræcise beregninger, men man kan give argumenter for kravets størrelse. Vi kan således ikke vurdere, om kravet lige såvel kan være 2 pct. eller 10 pct. Eller kan det ligefrem være 0 pct.?

For det andet er det uklart, om der er uadresserede risici. Nationalbanken laver stresstest af kreditinstitutter, dvs. analyser, hvor man undersøger, hvad der sker med de største institutters kapital, hvis f.eks. renterne stiger, og der kommer en recession. Her kommer bankerne generelt fint ud. Man kan argumentere for, at Nationalbankens stresstest ikke specifikt adresserer ejendomsselskaber. Den europæiske tilsynsmyndighed, EBA, har dog inkorporeret store fald i priserne på erhvervsejendomme i de seneste stresstest, og også her kommer de største danske banker fint ud.

“ Man burde have målrettet indsatsen

For det tredje løfter indgrebet alle eksponeringer mod ejendomsbranchen med 7 pct. Godt nok betyder det, at eksponeringer med størst risiko vil opleve størst stigning i kapitalkravet, men det er spørgsmålet, om det er præcist nok. Den største risiko ligger sandsynligvis i de mindre institutter, da disse har øget deres udlån mest. Ved at pålægge alle eksponeringer i alle institutter samme stigning risikerer man, at man ikke i tilstrækkelig grad adresserer problemerne der, hvor de reelt er.

For det fjerde bliver konsekvensen af et sådant bredt indgreb, at alle institutter hæver priserne på lån til denne branche. Dette kan skubbe yderligere til et ejendomsmarked, som allerede er udfordret. For det femte er det spørgsmålet, om indgrebet i tilstrækkelig grad rammer efterstillet finansiering. Op til finanskrisen ydede mindre banker lån til ejendomsselskaber med sikkerhed i pantebreve, som senere viste sig at give store tab. Når den største vækst i långivningen til ejendomsselskaber er sket i mindre pengeinstitutter, ligesom før finanskrisen, er det her, man bør koncentrere indsatsen.

Og sidst, men ikke mindst, er kreditinstitutterne i dag generelt bedre polstrede og regulerede end før finanskrisen. Der skal i dag simpelthen større tab til, før det truer bankers solvens, og reguleringen forhindrer bankerne i at tage samme store risiko som før finanskrisen. Det betyder, at det mere er et spørgsmål om, hvilke institutter der er udfordret, end at sektoren generelt er udfordret.

Hvad burde man?

Jeg er således ikke nødvendigvis uenig i, at der kan være behov for indgreb, givet den store risiko og belært af erfaringerne. Men jeg er i tvivl, om det foreslåede er den rigtige vej at gå.

Da dette ikke tyder på at være en udfordring på tværs af alle institutter, burde man have målrettet indsatsen mod dem, som har størst risici, og specifikt adresserer disse. I stedet for at lægge et krav ud over alle kreditinstitutter, burde man – og “man” er her Finanstilsynet – have inspiceret de institutter, hvor risikoen er størst, og pålægge disse ekstra krav. På denne måde ville man rette medicinen specifikt mod sygdommen og ikke give en medicin, som rammer bredt. Man ved jo, hvor sygdommen er.

Havde man målrettet indgrebet på denne måde, ville man også have reduceret den generelle prisstigning på lån, som det foreslåede indgreb vil medføre, og som kan given en selvforstærkende negativ effekt.