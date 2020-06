Christiansborg skal få øjnene op for energieffektivitet. Det er nøglen til grønne job og et grønnere Danmark​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Siden den grønne dagsorden for alvor fik fat i den politiske debat i forbindelse med folketingsvalget for et år siden, er det gået stærkt. Et næsten enigt Folketing har fulgt ambitionerne op med at...