“Handelskrig om teknologi er en tikkende bombe under forsyningskæderne”

Det har givet en del genlyd, at Kina, som modsvar på at USA 7. oktober sidste år indførte og siden strammede eksportkontrollen på avancerede halvledere, har indført eksportrestriktioner på råstofferne gallium og germanium (og fra 1. december også grafit). De to bruges bl.a. i produktionen af netop halvledere i elbiler og solceller og er således væsentlige i den grønne omstilling, men også i særlige radarer, der bl.a. anvendes i jagerfly og krigsskibe.

Et par meldinger fra den amerikanske handelsminister Gina Raimondo og fra den amerikanske myndighed for Industri og Sikkerhed (BIS) viser, at perspektiverne er noget mere problematiske.

USA vil fortsætte med at arbejde på at beskytte deres nationale sikkerhed ved at begrænse adgangen til kritiske teknologier, ligesom det blev understreget, at eksportkontrol er et stærkt nationalt sikkerhedsværktøj, og at USA vil fortsætte med at vurdere sikkerhedsmiljøet og teknologilandskabet og vil ikke tøve med at handle som passende.

Udtalelserne skal ses i sammenhæng med, at listen over netop kritiske teknologier omfatter ikke mindre end 19 områder med tilhørende over 100 nøglekategorier. Det er åbenlyst, at der må forventes betydeligt flere eksportrestriktioner, som amerikanerne i øvrigt håndhæver eksterritorialt og tilsvarende kinesiske reaktioner på de områder, der gør mest ondt på Vesten; sjældne jordarter og metaller.

For at beskytte europæiske teknologier har EU igennem det transatlantiske handels- og teknologiråd (TTC) adopteret den amerikanske tilgang om “small yard, high fence” – skrappe handelsrestriktionerne på få teknologier. Særligt fire områder med tilhørende 20 kategorier har EU listet som sensitive og mest udsatte for teknologilækage.

Men den teknologiske udvikling står ikke stille, og stadig flere nye teknologier bliver så potente, at USA og EU løbende er nødt til at udpege dem som kritiske. Det viser tydeligt, at “small yard, high fence” på ingen måde vil holde.

Rammer forsyningskæder

Det er åbenlyst, at konsekvenserne af både de amerikanske (og europæiske) tiltag og de kinesiske reaktioner derfor står til at blive et voksende problem for de globale forsyningskæder. I starten af oktober søsatte det amerikanske handelsministerium en opdateret “Semiconductor Alert Mecanism”, hvor virksomheder opfordres til at indsende oplysninger om eventuelle nye, igangværende eller potentielle afbrydelser af produktionsfaciliteter for mikroelektronik og halvledere og deres forsyningskæder rundt om i verden. De indsamlede oplysninger vil blive brugt til at vurdere potentielle forstyrrelser, øge engagementet med udenlandske handelspartnere efter behov og afbøde potentielle indvirkninger på den globale halvlederforsyningskæde.

Danmark fik i september sin nye strategi for forsyningssikkerhed. Strategien henviste til den geopolitiske virkelighed, men på trods af det var dansk erhvervsliv og danske virksomheder ikke blandt de 15 opstillede samfundsvigtige sektorer. I strategien betragtes danske virksomheder ikke som en selvstændig forsyningssikkerhedsmæssig samfundsvigtig sektor. I stedet brugte strategien halvanden linje på at henvise virksomhederne til Erhvervsministeriets generelle dialog.

Virksomhedsforum for globale risici blev nedsat i august. Det skal give input til regeringen og til den kommende globaliseringsstrategi. Men forummets arbejde og evaluering afsluttes først om et års tid, og globaliseringsstrategien må virksomhederne vente endnu længere på. Forummets arbejde skal desuden foregå under hensyntagen til anbefalingerne fra Ekspertgruppen for fremtidens erhvervsstøtte, der kommer med sine anbefalinger frem mod første halvår 2024.

Det er en fejl, at virksomhedernes behov for at kunne navigere i geopolitiske usikkerheder, der primært drives af den globale teknologiudvikling, national sikkerhed, handels- og sanktionspolitik, skal begrænses af rammer for, hvad der bredt set giver bedre vilkår for erhvervslivet. Det er at blande æbler og pærer. Taberne bliver virksomhederne, der risikerer at få utilstrækkelige rammebetingelser. Det er nærliggende at få den tanke, om de politiske beslutningstagere og myndigheder har forstået omfanget af det, der er i gang med at ramme de globale forsyningskæder.