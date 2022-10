Debat | Pelle Dragsted: En regering henover midten vil være ramt af handlingslammelse og stilstand

En midterregering vil ikke være i stand til at svare på de store kriser, som vi står overfor. Når det ene ben vil til højre, og det andet vil til venstre, så ender det med at man står stille.

Vi står over for en klima- og energikrise, og inflationen buldrer derudaf. For nogle er løsningen at finde i en hypotetisk midterregering. Parolen synes at være, at vi i krisetider kan overkomme vores uenigheder og løse problemerne i fællesskab.

Men sandheden er, at kriser kræver, at vi træffer svære valg, og derfor ikke kan tilgodese alle på en og samme tid.

Vi kan ikke frede landbruget og samtidig nå vores reduktionsmål, og i inflationstider kan vi ikke give topskattelettelser, og stadig hjælpe de hårdest ramte. En regering henover midten vil være uenig med sig selv og derfor fuldstændig handlingslammet.

Handler for sent og for lidt

Centrister drømmer om et opbrud med “gammeldags” blokpolitik. Men der er en grund til, at vi i grove træk har en rød og en blå blok. Det handler selvfølgelig først og fremmest om ideologiske forskelle. For rød blok vil noget andet med magten, end blå blok vil.

Samtidig repræsenterer blokkene forskellige og ofte direkte modstridende interesser i samfundet. Røde vælgere er i høj grad også grønne vælgere, som vil have klimahandling nu og her. På den anden side har landbrugslobbyen fat i Venstre, som selvfølgelig vil blokere for de nødvendige reformer, der skal sikre, at Danmark når sine reduktionsmål.

Den interne uenighed vil fange vores hypotetiske midterregering i interne forhandlinger, mens klimakrisen buldrer derud af. Den vil handle for sent og gøre for lidt.

Samtidig står vi en økonomisk situation, der kalder på handlekraft. Men kan Socialdemokratiet med sin opbakning fra arbejdstagerne føre politik med en højrefløj finansieret af Dansk Industri og resten af den økonomiske elite?

Her skal to helt forskellige grupper i samfundet kunne tilfredsstilles. Hvis vi skal hjælpe udsatte og almindelige arbejdstagere, kræver det, at vi er klar til at omfordele fra top til bund.

Omvendt kan vi ikke give topskattelettelser uden at skære i velfærden eller offentlige ydelser. For vi kan ikke smide penge efter både top og bund uden at forværre inflationen.

En midterregering vil i udgangspunktet skulle tilgodese alle og derfor ende med at tilfredsstille ingen.

Hvad vil midterregeringen?

Netop det var resultatet af Angela Merkels brede koalitioner i Tyskland, der gjorde regeringen fuldstændig ude af stand til at løse de problemer, den stod over for.

Tyskland sakkede bagud på den grønne omstilling, men også for eksempel på spørgsmål om infrastruktur og digitalisering.

Regeringer henover midten består af partier, der holder hinanden i skak og næppe under “de andre” for mange sejre – da slet ikke, hvis det kommer på bekostning af deres egne vælgere eller partistøtter. Resultatet vil blive stilstand og handlingslammelse.

Der er ingen grund til at tro, at en regering henover midten i Danmark vil klare sig bedre. Tværtimod kan vi se frem til fire år med stilstand og uløste kriser – forudsat, at en sådan midterregering overhovedet ville kunne holde sammen så længe.

Med det ikke sagt, at samarbejde over midten altid er umuligt eller ufornuftigt. Det har til alle tider været muligt at samle et bredt flertal om ens politik, hvis indholdet ellers er til det.

Men netop indholdet må være det afgørende. Politik og bogstavleg må komme efter. Man skal ville noget med magten. Hvad vil en midterregering? Det spørgsmål skal vi have svar på.

Først og fremmest, fordi vælgerne selvfølgelig fortjener at vide, hvad de stemmer på. Får de fredet landbruget, eller får de klimahandling? Topskattelettelser eller velfærd?

Men også, fordi en regering skal være afklaret med sig selv om netop de spørgsmål for at have svar på de problemer, vi som samfund står over for. En lilla regering vil formentlig gå i stå første gang, den tvinges til at tage stilling.

Man kan ikke bare svare hverken/eller både/og til alting og ligge sig på midten hver gang – især ikke i krisetider.