Helle Ib: Derfor bør en blå centrum-regering undersøges seriøst

Tektoniske plader flyttede sig ved sidste valg. Men har SVM skuffet ved ikke at udnytte sine historiske muligheder, er der grund til at følge de interessante efterskælv. Flere partier er i gang med at tage bestik af situationen efter et nyt valg, hvor SVM næppe kan fortsætte uændret. Men hvor længslen efter den gamle blokpolitik heller ikke kan forventes at blomstre op.

Budskaber fra partiledere som Alex Vanopslagh (LA), Martin Lidegaard (R) og Pernille Vermund (NB) vidner om, at en centrum-højre regering hverken kan eller skal afskrives. Der kan – som ved sidste valg – opstå et interessesammenfald, der i kombination med mandatfordelingen skaber scenarier, der hidtil har været afskrevet som fantasterier: Et blåtonet regeringssamarbejde med støttepartier, der rækker fra De Radikale på den ene side og over til dele af højrefløjen på den anden side.

Sker dét, bør to mål stå bøjet i neon: For det første, at “centrum” og ikke “højre” bør være det dominerende. For det andet, at de afgørende partier gør sig seriøse overvejelser om det politiske indhold og udfolder reel vilje til at enes om især klimapolitik, økonomisk politik og værdipolitik. Alt for mange relationer er blevet dannet i suset af det spektakulære samarbejde uden en forpligtende fælles ambition om at drive det til noget.

Går De Radikale den blå vej, kan det selvsagt koste hos partiets i forvejen indskrumpede og altovervejende røde vælgerskare. Men skal der være nogen som helst chance for, at Martin Lidegaard på et tidspunkt får placeret De Radikale som et troværdigt midterparti – der sikrer sig indflydelse ved at kunne gå til hver side – må den gamle kongemagerrolle genoplives og demonstreres i praksis.

For Lars Løkke Rasmussen (M) vil en videreførsel af et midterprojekt, måske med ham selv i rollen som statsminister, ligeledes give mening. Hvis De Radikale tager springet og bidrager til en blåtonet midterregering, er det ikke en tilbagevenden til gammel borgerlig blokpolitik, hvis dysfunktionalitet Moderaterne jo blev dannet som protest imod.

For store dele af blå blok handler overvejelserne ikke blot om politik, positioneringer og signaler. Men også om det enkle spørgsmål: Er sulten på indflydelse og lysten til at komme af med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet større end leden ved De Radikale?

Eftersom DF og De Radikale gennem et kvart århundrede har ernæret sig ved en gensidig afsky, er Morten Messerschmidts (DF) ord i Berlingske ikke overraskende: “Jeg vil hellere dø, end jeg vil gøre en radikal til minister. Det ville være at lukke slangen direkte ind i paradis”. Det er imidlertid værd at hæfte sig ved, at hverken DF, Nye Borgerlige eller Danmarksdemokraterne kategorisk afviser at støtte en borgerlig regering, som også baserer sig på De Radikale. Hertil kommer, at flere målinger har peget på, at en blå midterregering – hvis Løkke og Lidegaard går efter det – måske kan ende med at blive en mulighed helt uden mandater fra den yderste højrefløj.

Ja, det ser “broget ud”, som Troels Lund Poulsen (V) udtrykte det søndag på De Radikales nytårsstævne. Men han nævnte samtidig, at R og V før har siddet i regering sammen.