“Hovedscenariet er en blød landing, men finanskrisen fra 2008 spøger”

Siden begyndelsen af august er globale aktier blevet presset af en kombination af frygt for renteforhøjelser og svagere vækst. MSCI World er faldet 6 pct., mens den amerikanske tiårige rente er over 4,5 pct. for første gang siden finanskrisen.

Indtil videre er der på den anden side stadig tilstrækkeligt med overskudslikviditet og robuste vækstindikatorer til at lægge en bund under markedet.

Det mønster kommer nok til at fortsætte en tid endnu. De økonomiske indikatorer er blevet lidt svagere i de seneste måneder, og indtjeningsestimaterne er blevet revideret lidt nedad. Det tyder på, at den kommende rapporteringssæson sandsynligvis ikke vil ændre voldsomt på forventningerne til indtjeningen.

Samtidig fastholder de store centralbanker presset på renterne, og det tynger prissætningen på aktier, som stadigvæk er noget over det historiske normalniveau.

Hvis der hverken er udsigt til stærkere indtjening eller højere prissætning, så vil aktierne nok fortsætte med at gå sidelæns i den sidste del af 2023. Men hvad sker der så?

“ Ejendomsmarkederne ser sårbare ud i mange dele af verden lige nu, så jo længere det tager at få renten ned, jo større er risikoen for, at den bløde landing ender med at blive hård

Det mest sandsynlige scenarie er fortsat, at vi er i gang med en blød landing, som kan åbne døren for kursstigninger til næste år.

Vi får nemlig stadig tegn på, at inflationen er på vej ned, selv om økonomien ikke er i krise, og det betyder, at der ikke er nogen grund til en krise. Samtidig er de globale makroindikatorer stabile lige under neutralt niveau. Så en blød landing er mulig, og de økonomiske nøgletal passer med historien. Derfor er det indtil videre hovedscenariet.

Der er imidlertid ingen garanti for, at det ender med en blød landing. Der er for eksempel fortsat en mulighed for et mere positivt makroøkonomisk scenarie og nærmest boblelignende tendenser på aktiemarkedet – det kræver bare, at centralbankerne åbner døren ved at sænke renten hurtigere end planlagt. Det er der imidlertid ikke meget, der peger på lige nu.

Sårbare ejendomsmarkeder

Den mere alvorlige risiko er, at de høje renter kan ramme for eksempel ejendomsmarkederne. Hvis det sker, kan problemerne hurtigt brede sig til banksektoren, og erfaringerne fra 2008 viser, hvor svært det kan være at rette op på tingene igen i sådan en situation. Ejendomsmarkederne ser sårbare ud i mange dele af verden lige nu, så jo længere det tager at få renten ned, jo større er risikoen for, at den bløde landing ender med at blive hård.

En blød landing føles ikke altid behagelig: Risikoen for en finansiel ulykke stiger, indtil væksten tager fart igen. Ofte kræver det, at man næsten ryger ud over kanten, før centralbanker og regeringer skifter kurs og undgår en recession – og nogle gange når de det ikke. Det er altid mørkest lige før daggry, siger man, og de kortsigtede udsigter på aktiemarkedet ser da også lidt dunkle ud.

Men hvis det skal ende med en solopgang i 2024, så skal der nok ikke gå alt for længe, før renten kommer ned igen.