“Det er lige så uansvarligt at være påpasselig som at være for optimistisk”

Vi har i erhvervslivet hungret efter et redskab, der kan hjælpe os med at diagnosticere forbedringspotentialer, løse problemstillinger mere effektivt og sågar opklare gårsdagens hovedbrud. Generativ AI er på mange måder netop det redskab.

Men spørgsmålet bliver, hvornår vi for alvor skal tage teknologien i anvendelse.

Lige nu er vi påpasselige for at bevare den tillid, der definerer vores arbejde. Men venter vi for længe, vil vi måske heller ikke fortjene omverdenens tillid.

Det er de færreste i Danmark, der ikke har mødt AI. De fleste har mødt det som ansigtsgenkendelse på telefonen eller i spamfilteret på mail, og rigtig mange af os har prøvet kræfter med Chat GPT.

“ 22 pct. af danske generativ AI-brugere mener, at teknologien altid producerer faktuelt korrekte svar. Det er bekymrende

Det er de møder med teknologien, der har startet både drømme og bekymringer. Hvad der engang syntes futuristisk er i dag blevet virkelighed. For nu oplever vi, at AI for alvor begynder at kunne løse opgaver, vi tidligere troede kun mennesker kunne levere, hvad enten det er at tage mødenoter, idégenerere, skrive rapporter eller svare på eksamensspørgsmål.

Bekymrende

Generativ AI er et stærkt værktøj, der over for det enkelte individ kan virke overlegent på viden. Når det kan svare korrekt på spørgsmål, vi kender svarene til, så har vi en naturlig tendens til også at stole på svarene til alle de spørgsmål, vi ikke kender svarene til.

Et nyt Deloitte-studie viser, at 22 pct. af danske generativ AI-brugere mener, at teknologien altid producerer faktuelt korrekte svar. Det er bekymrende.

Omvendt er der stadig 30 pct., som er i tvivl om, hvorvidt de kan stole på teknologien. Når man begynder at anvende generativ AI i en virksomhed, der er baseret på tillid, kan det dermed vise sig katastrofalt, hvis vi bryder denne tillid ved forkert anvendelse.

Samtidig har vi en forpligtelse til at implementere teknologi, hvor det kan skabe samfundsmæssige forbedringer. Generativ AI indeholder netop sådan et potentiale. Potentialet til at udføre nogle opgaver hurtigere og bedre og måske endda frigive menneskelige ressourcer til andre opgaver, f.eks. i sundhedsvæsenet.

Ligeledes potentialet til at løse komplekse problemstillinger vi har udfordringer med i dag, og her tænker jeg særligt på klimaet.

Vidensdeling og transparens

En af de primære forskelle mellem traditionel AI og generativ AI er, at sidstnævnte kan skabe et produkt, som synes at være menneskeskabt. Og når jeg indledende skriver, at det er tillid, der definerer vores arbejde, så er det ikke ensbetydende med, at vi skal tage afstand i frygt.

I min verden er det naturligt, men bemærkelsesværdigt, at vi tillader menneskelige fejl, men ikke teknologiske. Uanset er svaret stadigvæk; tillid. Det er vigtigt, at vi forstår teknologien og har tillid til anvendelsen. Det sikrer vi ved vidensdeling og transparens omkring brugen af AI.

I mine øjne er det mindst lige så forkert at være stædig modstander af teknologien, som det er at være for optimistisk. Hvis man besidder teknologiske løsninger, der kan højne livskvaliteten for mennesker, ligger der så ikke en moralsk forpligtelse i at omsætte netop de løsninger til virkelighed? For erhvervslivet, for vores egen og i den grad for samfundets skyld.