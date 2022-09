Kommentar | Louise Aggerstrøm Hansen: Nu er det største problem ved boligkøb ikke at finde boligen, men finansieringsmødet

Hvis du som køber havde besluttet dig for at finde en bolig i starten af 2021, skulle du indstille dig på a) at rykke hurtigt uden for meget betænkningstid, og b) at skyde en hvid pil efter et nedslag i prisen. Det var om at slå til med det samme, for boligerne blev revet af hylderne, og udbuddet kunne langt fra følge med efterspørgslen, selvom mange så deres snit til at sætte boligen til salg, mens forholdene var så gunstige. Det resulterede i, at der aldrig er blevet solgt flere boliger på et år, og aldrig til så høje priser.

Spoler vi filmen frem til i dag, er billedet et noget andet. Priserne er stadig høje, men det er en ganske anden virkelighed man møder som potentiel køber. En, der giver en noget lavere puls, og væsentligt mindre sved på panden i selve købsprocessen. Der er flere boliger at vælge imellem – ikke nødvendigvis fordi der kommer mere til salg, men fordi det, der er til salg, sælges langsommere.

“ Det er blevet voldsomt dyrere at købe bolig herhjemme – så hvor processen med at finde boligen måske giver mindre sved på panden, så kan finansieringsmødet gøre det

Samtidig er priserne tydeligvis under pres. Hvor det gennemsnitlige nedslag, man kunne forvente, hvis man ville købe et hus i København under corona, var et rundt nul, så skal vi nu tilbage til 2013, før der sidst blev givet så store afslag i procent, som der gjorde i august.

Og netop afslagene, forventer jeg, bliver større. Mange af de boliger, der er til salg i dag, blev sendt på markedet før renterne for alvor begyndte at stiger til en pris, der var bedre i overensstemmelse med en toneangivende realkreditrente på 1,5 pct. end en på 5. Det lader ikke helt til at være gået op for sælgere (og mæglere), for udbudspriserne lader til at reagere langsommer end salgspriserne. Men for begge peger pilen tydeligt nedad.

Selvom det er godt nyt for dem, der gerne vil købe en bolig, så er det selvfølgelig på et bagtæppe af, at det er blevet voldsomt dyrere at købe bolig herhjemme – så hvor processen med at finde boligen måske giver mindre sved på panden, så kan finansieringsmødet til gengæld gøre det.

I torsdags tog prisen på boligfinansiering så endnu et nyk op, da Den Europæiske Centralbank hævede renten med 0,75 procentpoint. Med det ser vi også en stor stigning i omkostningerne på lån med helt kort rentebinding. Dermed er renterne steget betragteligt på både de korte og de lange boliglån, og for de korte er der med al sandsynlighed mere i vente.

Med de nuværende renter kan en gennemsnitlig familie købe 13 pct. mindre bolig end for bare et år siden alt andet lige. Tager man også højde for, at alt andet – ikke mindst deres energiudgifter – også er blevet dyrere for køberne, så er det op mod 25 pct. mindre bolig, de har råd til her og nu.

Derfor er der ikke noget at sige til, at de færreste boligkøbere er villige til at tage prisen på til-salg-skiltet for pålydende, og hellere vil slå noget koldt vand i blodet, mens de ser tiden – og prisudviklingen – an. Det forklarer det voldsomme dyk i aktiviteten, der kun for alvor kommer op igen, hvis enten renterne falder, eller prisen på til-salg-skiltet kommer ned i et leje, der er bedre i overensstemmelse med renterne og boligkøbernes økonomi i øvrigt.