Kommentar | Carsten Valgreen: Bankkrisen er ikke drevet af en økonomisk nedtur – men vi er på vej ind i en finansiel krise

Jeg har arbejdet med analyse af makro og finansielle markeder siden 1997. Derfor har jeg selvfølgelig direkte oplevet en stribe finansielle kriser: LTCM-krisen i 1998, tech-boblen, der brast i 2001-2002, recession og finansiel krise i 2008, den europæiske gældskrise i 2011 og covid, ikke mindst.

Den bankkrise, vi er midt i lige nu, er mærkelig sammenlignet med alle de andre finansielle kriser. De har selvfølgelig alle sammen været forskellige. I nogle tilfælde var de forbundet med økonomiske recessioner (2001, 2008 og 2011). I andre var de en mere midlertidig markedspanik fremkaldt af begivenheder i markedet og generel usikkerhed, som typisk hurtigt forsvandt igen.

Men jeg har aldrig været ude for, at der var en finansiel krise, hvor det amerikanske aktiemarked ikke faldt mindst 10 pct. – hvad enten det var falsk alarm med hensyn til økonomiske følgevirkninger eller ej. Ikke desto mindre har aktiemarkedet – eksklusive bankerne – nærmest trukket på skuldrene de seneste tre uger.

“ Det er ikke overraskende, at der kommer skeletter ud af skabet, når renterne stiger

Kreditmarkedet har næsten heller ikke gidet flytte sig. Det kan selvfølgelig være, det kommer. Men ikke desto mindre er det mærkeligt, hvis en bankkrise, når den springer i luften, end ikke kan flytte risikopræmierne i aktie- eller kreditmarkedet mærkbart. Alligevel giver markedsreaktionen god mening.

Det her er ikke 2008. Der er ingen tab på bankernes kreditbøger. Tabsraterne i den amerikanske banksektor er de laveste nogensinde. Ingen af de banker, der er gået ned, er faldet, fordi de har tabt penge på udlån. SVB gik ned, fordi de havde satset på lave renter til evig tid og var finansieret af en masse relativt rige menneskers af indskud, der var for store til at være dækket af FDIC’s indskydergaranti.

Credit Suisse gik ned, fordi de tabte penge på deres kapitalforvaltningsforretning og ikke selv havde formået at rydde op i deres forretning de seneste fem år. Markedet – og myndighederne – tabte tålmodigheden.

På mange måder er det ikke overraskende, at der kommer nogle skeletter ud af skabet, når renterne stiger for første gang for alvor i 15 år. Der er altid nogle, der svømmer nøgen. Og med stigende renter og store tab på obligationer og aktier i 2022 flyder pengene ikke længere så let.

Men det er ikke en real økonomisk nedtur, der driver bankkrisen – endnu da. Det er blot en eksponering af forretningsmodeller, der bliver uholdbare, når renten stiger fra 0 pct. til 5 pct., og rentekurven inverterer. En eksponering af de institutioner og investeringsstrategier, der kun kunne lave afkast, når renten var nul.

Det minder mere om den amerikanske Savings & Loan-krise i midten og slutningen af 1980’erne. Den var også forårsaget af stigende renter og inverterede rentekurver, der eksponerede uholdbare forretningsmodeller. Det er en tiltrængt oprydning, og det er ikke verdens ende.

Det ændrer ikke ved, at vi ultimativt er på vej ind i en økonomisk og finansiel krise. Men den er ikke for alvor startet endnu. Der skal stadigt højere renter til at knække nakken på økonomien.

Og før centralbankerne knækker nakken på økonomien, får de ikke inflationen under kontrol. Og det er, når de knækker nakken på økonomien, at der for alvor kommer gang i den – også i aktiemarkedet.