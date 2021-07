I dag har vi opbrugt klodens naturressourcer for hele 2021. Der er potentiale i den ubekvemme sandhed

De færreste har nok et kryds i kalenderen d. 29. juli 2021. Men det burde vi have. CitatDatoen markerer, hvornår vi på globalt plan går i minus på klodens konto for naturressourcer. Her er hvorfor,...