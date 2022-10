Kommentar | Jeppe Juul Borre: Der er flere tegn på, at den tårnhøje inflation står for fald

Jeg tilbragte en del af weekenden sammen med en ældre dame. Selvom hun banker mig i Kina-skak og canasta, så holder jeg meget af hende. Hun fylder snart 102 år. Med en mildest talt lang livserfaring spørger jeg hende om hendes bedste livsråd. Hun har oplevet tid med verdenskrig, kold krig, oliekriser og inflation langt over 10 pct. Det tætteste svar på et livsråd var at begynde dagen med en snaps.

Lige netop snaps er ikke for alvor steget i pris, som så meget andet i danskernes forbrug. Kategorien spiritus har oplevet prisstigning på 2 pct., så det trækker ligefrem ned i den samlede inflation som senest ramte 10 pct. Lad mig slå fast, at det ikke er fordi, jeg vil anbefale at drikke spiritus for at holde husholdningens inflation nede. Det er blot en nøgtern konstatering.

Det er blevet væsentligt dyrere at være forbruger. Inflationen er aktuelt på det højeste i 40 år. Det er mere end min egen levetid, men end ikke halvdelen af levetiden for min overkvinde i Kina-skak. Det er ikke alene forbrugerne, som det er blevet dyrere for. Også virksomhederne oplever prispres, hvor ”producenternes inflation” får forbrugerprisstigningerne til at blegne.

“ Producentpriserne ligger 28 pct. højere end for et år siden. Men de faldt i september for første gang i otte måneder

Siden sidste år er producentpriserne steget med mere end 28 pct. Ikke at der er en konkurrence mellem forbruger- og producentpriser om at være højest. Tværtimod er de forbundne kar. Høje producentpriser bærer på evnen til at trække forbrugerpriserne med op. Kort fortalt medfører et øget omkostningspres hos virksomhederne behov for at hæve priserne overfor kunderne. Producentpriserne ligger rigtig nok 28 pct. højere end for et år siden. Men de faldt i september. Det er det første fald i otte måneder og det største fald i mere end to år. For blot en måned tilbage lød den årlige stigning på 38 pct.

Det seneste fald i producentpriserne giver næring til troen og håbet om, at inflationen snart klinger af. Det er en katalysator for en lettelse i det underliggende prispres.

Faldet i producentpriserne står desuden ikke alene. Der er efterhånden en hel stumtjener at hænge troen om en lavere inflation op på. De globale fødevarepriser er faldet uafbrudt gennem de seneste seks måneder. Fragtraterne daler. Råvare- og energipriserne er ikke, hvad de har været. De voldsomme stigninger i pengemængden er forbi – medmindre man forsøger at afbøde den høje inflation ved at sende endnu flere penge ud i økonomien. Og sidst men ikke mindst vil basiseffekter fra nu af gøre deres eget arbejde for en lavere inflation.

Min forventning om en nærtstående lavere inflation står naturligvis ikke mejslet i sten. Prognoser fungerer ikke som et krystalklart blik ind i fremtiden. Det er et sløret kig baseret på den information, som er til rådighed. De økonomiske forudsætninger kan hurtigt og uventet ændre sig, som vi de senere år har set det med coronakrisen og den russiske invasion. Det kan de færreste prognoser tage højde for. Så det er bedste bud med den kendte virkelighed, vi har i dag.

Trods et sløret billede for fremtiden vil jeg slå to ting fast. For det første står den tårnhøje inflation for fald – på et tidspunkt vil den dale, og det er min klare forventning, at der sker meget snart. Og for det andet kommer jeg aldrig til at skifte min morgen-grøntsags-smoothie ud med en snaps. Trods prisstigning på grøntsager på mere end 10 pct.