Debat | Kampen mod inflation låser politikerne, og udsigten til en blød landing er skiftet ud med en lurende recession

Inflationen fortsætter på et højt niveau internationalt ført an af energi- og fødevarepriser.

Vi trækker fortsat med eftervirkninger af coronapandemien, klimaforhold og fuld effekt af Ruslands invasion af Ukraine. EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, fremhævede da også i sin “State of the European Union”-tale, at naturgaspriserne var steget ti gange siden coronapandemiens udbrud.

Geopolitisk er det sidste stød til inflationen næppe leveret endnu. Naturgas fra Rusland til Europa forventes at slutte helt, og mon ikke præsident Putin igen vil blokere de ukrainske havne i Sortehavet, hvis Ukraines fremgang på slagmarken fortsætter? Dette vil få kornpriserne til at tage et nyt hop opad og formentlig udløse en sultkatastrofe i de fattigste og mest sårbare lande.

Derudover står vi med en endnu større trussel, hvis Kinas præsident Xi sætter handling bag ord og med magt indlemmer Taiwan i Folkerepublikken Kina. Blot en blokade af Taiwan vil være skidt for Vesten. Vesten er eksempelvis i høj grad afhængig af Taiwans og Kinas udvikling og leverancer af elektronik baseret på halvledere.

De mange stød har haft verdensomspændende virkninger, og Danmark er heller ikke gået ram forbi. Den aktuelle inflation er høj med 9 pct. på årlig basis. Lønudviklingen i Danmark er til gengæld forholdsvis lav endnu med godt 3 pct. på årlig basis. Det er således et skidt regnestykke for reallønsudviklingen (udvikling i løn fratrukket inflation). Købekraften suges nærmest ud af lønnen af inflationen for øjeblikket.

Samfundskagen skævdeles

Det er vanskeligt at forestille sig, at inflationsstødene ikke også påvirker aflønningen af produktionsfaktorerne, også kaldet bruttofaktorindkomsten (bfi). Af særlig interesse er aflønningen af produktionsfaktoren arbejdskraft, da aflønningen igen kan influere på inflationen som følge af en fordelingspolitisk kamp om samfundskagen.

Ifølge Danmarks Statistik har lønandelen af bruttofaktorindkomsten for ikkefinansielle selskaber i 20 år været overvejende stabil med 58 pct. Det vil sige, at 58 pct. af værdiskabelsen i Danmark blandt ikkefinansielle selskaber tilfalder lønmodtagerne i form af lønninger. Men i 2021 faldt denne andel til 56 pct. baseret på en indkomst på 783 mia. kr.

Og 2022 tyder ikke på, at status quo umiddelbart genoprettes. Første halvår 2022 ligger 2 procentpoint lavere end første halvår 2021. Skulle status quo på 58 pct. være fastholdt i 2021, skulle lønningerne være steget med yderligere 3 pct. svarende til godt 23 mia. kr. Disse forhold svækker ikke ligefrem lønpres og dermed inflationspres.

At det går godt for virksomhederne, kan være en stabiliserende faktor for økonomien og kan udskyde recessionen. En recession udfordrer virksomhedernes omkostninger og medfører afhængigt af virksomhedens indtjening og polstring behov for omkostningsreduktioner.

God indtjening giver derimod mulighed for at se tiden an og se, om efterspørgslen efter virksomhedens varer og tjenesteydelser retter sig. Herved vil virksomheden have mulighed for at fastholde kompetencer i arbejdsstyrken og virksomhedens konkurrencekraft længere.

Omvendt kan det ikke afvises, at lønmodtagere og deres fagforeninger holder øje med, hvordan samfundskagen fordeles, og vil kæmpe for ikke blot at forsvare reallønnen, men også genoprette lønmodtagernes historiske andel af bfi. Det synes særligt relevant i det aktuelle brandvarme arbejdsmarked. Men giver selskaberne sig ikke, hvilket ikke alle kan, så vil det blive endnu et stød til inflationen i den gale retning.

Bekæmpelsen strammes op

Mange lande har glohede arbejdsmarkeder og fortsat alt for høj inflation. Centralbankerne, anført at den amerikanske centralbank Fed, er desuden kommet for sent i gang med inflationsbekæmpelsen.

Dette kan skyldes et håb om, at den høje inflation er et overgangsfænomen, og at det kroniske globale opsparingsoverskud og udsigterne til en fortsat aldrende befolkning med en høj opsparingstendens vil dæmpe aktiviteten og inflationen med tiden.

Problemet er, at får den høje inflation lov til at fortsætte, vil inflationsforventningerne slippe sit tag i et lavinflationsforløb, og hvem kan være interesseret i en fremtid med tocifrede årlige prisstigningsprocenter?

Det tyder da også på, at centralbankerne vil stramme op, med flere rentestigninger i sigte. Dette låser regeringerne, mht. til hvor meget de kan afbøde konsekvenserne ved at lempe finanspolitikken for ikke at modarbejde inflationsbekæmpelsen. Udsigten til en recession og ikke blot en blød landing begynder at tegne sig.