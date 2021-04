Debat: Miljømærker er effektiv kommunikation - og en rigtig god forretning for mindre virksomheder

De officielle miljømærker, Svanemærket og EU-Blomsten, er effektive redskaber til at kommunikere, at man står med grønne produkter, hvor de gode intentioner er fulgt helt til dørs. Og derfor oplever mange mindre virksomheder også, at de er en decideret god forretning

