Debat: Lær af krisen - her er tre foreslag til at gøre organisationer bedre til at skabe kreative løsninger

Pandemien har tvunget alle typer organisationer til at tænke kreativt for at få hverdagen til at hænge sammen. Når krisen er ovre, kan vi bruge den samme kreativitet til at skabe bedre liv for hinanden. Her er tre bud på, hvordan organisationer forbliver innovative

Gourmetrestauranter leverer nu takeaway. Pandemien har tvunget mange virksomheder til at blive eksperter i at føre nye idéer ud i livet, og det ses også hos selvstændige sanglærere, som leverer kro...