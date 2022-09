Debat | Kollerup og Brian Mikkelsen: Den danske sektor for biosolutions er et guldæg for klimaet

Danmark skal vi gå forrest i den grønne omstilling. Vi har allerede gjort det med vind. Og med stærke forskningsmiljøer og innovationsvillige virksomheder kan vi også gøre det med biosolutions

Der var nok ikke mange, der kendte den danske biosolutions-sektor indtil for få år siden. Men de kriser, vi oplever på fødevare- og klimaområdet har sat spotlight på, hvor nødvendige sektorens teknologier og løsninger kan være for fremtiden.

Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal producere mere til flere mennesker på mindre land og med lavest mulig påvirkning af naturen og miljøet. Den opgave er massiv og kræver nye, innovative løsninger.

Griber vi det momentum, kan danskudviklede bioteknologiske produkter og løsninger blive det nye danske vindeventyr. Det kræver dog, at vi på tværs af myndigheder, erhvervsliv og forskning sikrer gode rammevilkår for biosolutions-sektoren.

Det skal blandt andet erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand være med til at sikre. Gennem et innovativt samarbejde mellem offentlige myndigheder og private parter, mellem videns- og uddannelsesinstitutioner og små og mellemstore virksomheder, skal erhvervsfyrtårnet bidrage til at skabe optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn – og at verdens øjne retter sig mod de danske løsninger. En ny partnerskabsaftale mellem regeringen og fyrtårnet understøtter netop denne fælles ambition.

Mikroorganismer kan skabe store muligheder

Eksemplerne på biosolutions er mange. Mikroorganismer kan mindske klimabelastningen fra blandt andet fødevareproduktion, transport, energiforsyning og industrien. Naturlige fibre kan erstatte almindelig oliebaseret plastik. Lys og dufte såsom feromoner kan bidrage til reduktion af pesticidforbruget.

“ I tallene gemmer sig et økosystem af danske biosolutions-virksomheder, som står klar til at levere den nødvendige teknologi til at kunne indfri potentialet

Alger og fotosyntese kan opfange og konvertere CO2 til biomasse, og affald kan omdannes til energi. Og vi kan producere alternative proteiner, hvilket belaster jorden mindre og sikrer en robust fødevareforsyning i fremtiden.

Vi er dygtige til mange af disse løsninger i Danmark. Men skal de have luft under vingerne, skal de have en klar vej til markedet, og de politiske rammebetingelser skal være langsigtede og stabile for at tiltrække de nødvendige investeringer. Og det er netop en del af det, som regeringen sigter mod med de erhvervsfyrtårne, som forskere har kaldt et nybrud.

For med det offentlige og private samarbejde, der ligger i partnerskaberne, så danner vi grobund for langsigtede, holdbare løsninger. Løsninger, der mest effektivt løser problemerne på for eksempel fødevare- og klimaområdet.

Biosolutions en unik styrkeposition i Danmark

En ny stor analyserapport udarbejdet af Copenhagen Economics på vegne af Alliance for Biosolutions viser, at alene de bioteknologier, vi kender i dag, kan reducere 4300 mio. ton CO2 frem mod 2030. Det svarer til 8 pct. af den globale udledning i dag eller knapt USA’s samlede udledning på ét år.

Biosolutions-sektoren beskæftiger allerede i dag næsten 7000 personer i Danmark. Men der kan skabes endnu flere arbejdspladser: Frem mod 2030 kan tallet fordobles, så man får en samlet beskæftigelse i sektoren på 14.000 personer med både faglærte og ufaglærte job i hele landet.

Det er store og vigtige tal for klimaet og økonomien, og Danmark har alle forudsætninger for endnu et grønt væksteventyr. Her kan og skal Danmark gå forrest. I tallene gemmer sig et økosystem af danske biosolutions-virksomheder, som står klar til at levere den nødvendige teknologi til at kunne indfri potentialet.

Biosolutions en unik styrkeposition i Danmark. Det skal vi have slået fast og sammen skabe rammerne for, at biosolutions-sektorens innovation, teknologier og løsninger kan udbredes endnu mere til gavn for vækst og arbejdspladser, samtidig med at vi bidrager til løsningen af klodens vigtigste problemer lige nu.