Debat | Dansk IT: Enhver virksomhed bør udnytte coronakrisen til at sætte fart på digitaliseringen

Danske virksomheder står netop nu med et valg: skal coronakrisen være ren nedtur, eller skal det være katapulten, der sætter fart på den digitale omstilling og fremtidssikrer virksomheden?

2020 har været et år i usikkerhedens tegn. Den ene corona-mavepuster efter den anden har betydet, at det at lægge en langsigtet forretningsstrategi risikerer at glide i baggrunden for brandslukning...