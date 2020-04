Debat| Danish Business Angels: Det er nu, vi skal stå sammen om vækstiværksætterne

Det vælter ud med hjælpepakker, for at Danmark ikke lukker helt ned økonomisk nu, hvor vi er nødt til at gøre det sundhedsmæssigt. Men de, der skal være med til at lukke fremtiden op igen, kan kun vanskeligt bruge pakkerne. Der må andre greb til for at redde vækstiværksætterne

Det er utroligt flot, at politikerne så hurtigt er kommet med hjælpepakker til et nedlukket erhvervs- og samfundsliv. Mange små smv’er er ikke velpolstrede, så også her har pakkerne været betydning...