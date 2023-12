“Toptopskatten er endnu en tak til de ‘rige svin’”

Toptopskatten, som kan forventes at blive vedtaget, betyder yderligere 5 pct. skat på lønninger over 2,5 mio. Dette oveni, at arbejdsgiveren fremover mister fradrag for løn over 7,7 mio. Altså markant dyrere for arbejdsgiveren at have toptopskatteyderen ansat.

Så det betyder: Yder man den helt særlige indsats, som det kræver at passere en lønindtægt på de 2,5 mio., så takker staten ved at tage en endnu større procentdel af din løn. Det må føles som at få stemplet “Idiot” i panden.

De 5 pct. er nok ikke livsnødvendige for toptopskatteyderne, men hvorfor denne straf? Det skyldes åbenbart forståelsen blandt flertallet i Danmark, som betegner toptopskatydere som “de rige svin fra Nordsjælland”. Men er det virkelig i landets interesse? Og hvorfor skulle vores yngre borgere dog stræbe efter “Idiot”-stemplet?

“ Når man ikke må nyde frugten af ens arbejde, så skru i stedet ned for ambitionsniveauet og få mere fritid

Nej, svaret er da: Så snart Danmark har betalt din uddannelse, og du har fået tilstrækkelig erfaring, så skynd dig da for søren til mere lempelig beskatning i udlandet.

Jeg driver egen virksomhed og kan dermed slippe for toptopskat gennem udbytte. Men bortset herfra, uanset om jeg har mulighed eller ej, kunne jeg aldrig drømme om at udbetale en løn til mig selv som udløste toptopskat. Men egoistisk set elsker jeg da toptopskatten: Jeg skal ikke selv betale, ej heller yde, tage ansvar eller løbe risiko – blot tage del i samfundets ekstraindtægt.

Selvom Mette Frederiksen beordrer os til at arbejde længere, så tilskynder dette initiativ da til det modsatte. Når man ikke må nyde frugten af ens arbejde, så skru i stedet ned for ambitionsniveauet og få mere fritid.

Sænk dit forbrug, spar op – og gå tidligt på pension. Tiden får man alligevel ikke igen, så hvorfor yde en kæmpe indsats og bruge tid væk fra sin familie – når belønningen er “Idiot”-stemplet? Tænker vi, at det gavner finansieringen af velfærdssamfundet, hvis vi giver de absolut dygtigste borgere incitament til at flytte udenlands?

Jeg kunne ønske, at vi borgere havde en større vision for vores land.